Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2020

Em nova atualização sobre a pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou mais 15 mortes em decorrência da doença neste domingo (20). Ao todo, o Estado chegou a 8.087 vidas perdidas para o vírus, desde o início da pandemia, em março. De acordo com a SES, as perdas ocorreram entre 7 e 20 de dezembro.

Outro dado atualizado pela SES foi o número de novos infectados. A pasta identificou 2.162 novos casos da doença no Estado. A soma, desde o começo da pandemia, chega a 407.755 infectados pelo coronavírus. Deste número, 379.814 (93,1%) estão recuperados, contra 19.806 (4,9%) que seguem em tratamento. A taxa de letalidade permanece em 2%.

Os novos óbitos associados ao coronavírus são de residentes dos municípios de:

Candelária (homem, 90 anos)

Canela (mulher, 91 anos)

Canguçu (homem, 58 anos)

Coxilha (homem, 65 anos)

Não-Me-Toque (homem, 75 anos)

Passo Fundo (mulher, 52 anos)

Pelotas (mulher, 53 anos)

Pelotas (homem, 80 anos)

Pelotas (homem, 72 anos)

Porto Alegre (mulher, 74 anos)

Rosário do Sul (mulher, 76 anos)

Santa Rosa (mulher, 71 anos)

Santo Antônio das Missões (mulher, 58 anos)

Taquara (homem, 77 anos)

Torres (homem, 90 anos)

A taxa de ocupação dos leitos de UTI nos hospitais gaúchos está em 82,1%. Deste percentual, 53,3% era de pacientes com coronavírus ou suspeita de síndrome respiratória aguda grave.

Distanciamento controlado

O mapa preliminar da 33ª rodada do Distanciamento Controlado recebeu três pedidos de reconsideração neste domingo (20). As solicitações para reduzir o nível de restrições vieram de associações regionais e de municípios classificados previamente em vermelho (risco epidemiológico alto).

O Rio Grande do Sul segue em alerta máximo. Nesta rodada, 20 regiões Covid foram classificadas em bandeira vermelha, e apenas uma – Guaíba – em bandeira laranja (risco epidemiológico médio).

O Gabinete de Crise vai analisar os pedidos e divulgar o mapa definitivo na tarde desta segunda-feira (21). A vigência das novas bandeiras começa à 0h de terça-feira (22) e se encerra às 23h59 de segunda-feira (28).

Das 21 regiões Covid, apenas Uruguaiana e Guaíba não aderiram ao sistema de cogestão do Distanciamento Controlado. Os protocolos próprios elaborados pela região de Bagé foram aceitos neste sábado (19). As outras 18 já adotam protocolos alternativos às bandeiras definidas pelo governo.

