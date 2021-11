Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 16 mortes por coronavírus neste sábado e 916 novos casos

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2021

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 57,4 %. Foto: Reprodução A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 57,4 %.(Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Rio Grande do Sul registrou a morte de 16 pessoas em decorrência de complicações do coronavírus e 916 novas infecções neste sábado (20). Com estes números, o Estado chega ao total de 35.940 mortes por coronavírus e 1.484.515 casos confirmados da doença.

As informações são da Secretaria Estadual da Saúde (SES), que atualizou o boletim sobre a pandemia referente as últimas 24 horas.

Ainda conforme a Saúde do Rio Grande do Sul, do total de pessoas contaminadas, já se recuperaram da doença 1.443.195 (97% dos casos). Outras 5.279 (0%) pessoas seguem em acompanhamento.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 57,4% (1.849 pacientes em 3.221 leitos em unidades de tratamento intensivo).

Desde o início da pandemia, 8% de 1.484.515 necessitaram hospitalização por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), o que corresponde a 113.136 pessoas no Rio Grande do Sul.

Os municípios de residência das vítimas do coronavírus neste sábado são:

– Alvorada (homem, 71 anos)

– Cachoeirinha (homem, 77 anos)

– Canoas (homem, 57 anos)

– Canoas (homem, 43 anos)

– Fortaleza dos Valos (homem, 69 anos)

– Giruá (mulher, 75 anos)

– Pelotas (mulher, 76 anos)

– Pelotas (mulher, 67 anos)

– Pelotas (mulher, 65 anos)

– Porto Alegre (mulher, 73 anos)

– Porto Alegre (homem, 63 anos)

– Porto Alegre (homem, 65 anos)

– Santa Cruz do Sul (homem, 89 anos)

– Santa Cruz do Sul (homem, 74 anos)

– Seberi (mulher, 57 anos)

– Tramandaí (mulher, 77 anos)

Vacinação na capital

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) aplicou 2.751 doses de vacinas contra a covid nos cinco locais de imunização abertos neste sábado (20). Foram 106 vacinas de primeira dose, 1.130 de segunda dose e 1.515 doses de reforço.

O Shopping João Pessoa foi o ponto de maior movimento, com 1.418 doses aplicadas. A ação na Esplanada da Restinga somou 357 doses. Já as unidades de saúde Assis Brasil, Mato Sampaio e Primeiro Maio aplicaram 724, 131, e 121 doses, respectivamente.

Neste domingo (21), a vacinação contra a covid continua em dois pontos: na Sociedade Beneficente Cultural Floresta Aurora, na Lomba do Pinheiro, e na Escola Dr. Liberato Salzano Vieira Da Cunha, no Sarandi. Haverá aplicação de primeira, segunda e terceira dose em ambos os locais, das 9h às 13h.

A primeira dose será oferecida para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Para receber a vacina, basta apresentar documento de identidade com CPF. A segunda dose estará disponível para vacinados com Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech há pelo menos oito semanas e Coronavac/Butantan, para vacinados há pelo menos 28 dias. Além do documento de identidade é necessário levar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

Já a dose de reforço estará disponível para pessoas com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose há seis meses; idosos; profissionais de saúde e de apoio à saúde com esquema vacinal completo há cinco meses; e imunossuprimidos com a segunda dose há pelo menos 28 dias.

Para receber a terceira dose, é preciso apresentar documento de identidade com CPF e carteira de vacinação com o registro das duas doses. Profissionais de saúde também devem levar comprovante do registro no conselho de classe e profissionais de apoio à saúde, cópia impressa ou digital do vínculo empregatício (carteira ou contrato de trabalho vigente com o serviço de saúde) ou declaração de vínculo do trabalhador ao serviço de saúde. Já imunossuprimidos precisam apresentar comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Domingo (21):

– Sociedade Beneficente Cultural Floresta Aurora – Estrada Afonso Lourenço Mariante, 437 – Lomba do Pinheiro – 9h às 13h.

– Escola Dr. Liberato Salzano Vieira Da Cunha – rua Xavier de Carvalho, 274 – Sarandi – 9h às 13h.

