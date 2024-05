Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 172 prisões durante inundações

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2024

A Polícia Civil intensificou suas ações, como a Operação Noite Segura, para garantir a segurança noturna. Foto: Polícia Civil/Divulgação A Polícia Civil intensificou suas ações, como a Operação Noite Segura, para garantir a segurança noturna. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Desde o início das inundações que afetam mais de 470 municípios no Rio Grande do Sul, foram efetuadas 172 prisões, conforme informações da Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP). Entre essas prisões, 63 ocorreram em abrigos que acolhem pessoas deslocadas pelas cheias. Por crimes patrimoniais, como saques e furtos, foram detidas 56 pessoas.

De acordo com o comando-geral da Brigada Militar, embora tenham ocorrido incidentes iniciais, a situação está mais controlada atualmente devido ao reforço policial e a operações estratégicas implementadas. Conforme as forças policiais, a segurança das pessoas que estão voltando para suas casas, após a diminuição das águas, permanece uma grande preocupação, especialmente em áreas como Canoas, Porto Alegre e a região metropolitana, onde há relatos de grupos criminosos.

Eldorado do Sul, uma das cidades mais impactadas, registrou ataques a empresas, incluindo o saque a um supermercado. Essa situação provocou uma intensa mobilização policial, com uso de recursos aéreos para alcançar áreas alagadas.

Para enfrentar os desafios de segurança pública durante as inundações, a Brigada Militar contou com o apoio de policiais de outros Estados, totalizando cerca de 550 reforços, além de 165 agentes da Força Nacional. A Polícia Civil também intensificou suas ações, como a Operação Noite Segura, para garantir a segurança noturna.

Além disso, várias prisões por crimes patrimoniais foram registradas nos abrigos, incluindo furtos de mercadorias. A polícia tem se esforçado para manter a ordem e a segurança nesses locais, realizando rondas regulares e ações preventivas.

Número de mortos

Sem novo aumento no número de mortos em decorrências das chuvas no Rio Grande do Sul desde o domingo (25), o número de desaparecidos caiu de 53 para 44 pessoas, segundo o boletim atualizado da Defesa Civil estadual, publicado na noite dessa quarta-feira (29). As vítimas fatais permanecem em 169.

Ainda de acordo com o informe, 2,3 milhões de gaúchos de 471 municípios já foram afetados até agora pela tragédia climática. Há 581 mil pessoas desalojadas e quase 47 mil em abrigos.

Em todo o Estado, há mais de 77 mil pontos sem energia elétrica. A Corsan, por sua vez, afirma que o sistema de abastecimento de água foi normalizado. Atualmente, são 62 trechos com bloqueios totais e parciais em 34 rodovias, entre estradas, pontes e balsas.

Rio Grande do Sul registra 172 prisões durante inundações

