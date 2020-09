Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 2.041 novos casos de Covid-19 e mais 43 mortes provocadas pela doença

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

A doença atinge 493 dos 497 municípios gaúchos

O Rio Grande do Sul registrou 2.041 novos casos de Covid-19 e mais 43 óbitos provocados pela doença, segundo dados divulgados na tarde desta quarta-feira (23) pela Secretaria Estadual da Saúde.

Com as novas ocorrências, o total de casos confirmados de coronavírus no Estado aumentou para 179.436. Já o número de mortes subiu para 4.515.

Entre os pacientes infectados pela doença, 165.170 (92% dos casos) já estão recuperados. A Covid-19 atinge 493 dos 497 municípios gaúchos.

Os dados sobre a pandemia no Rio Grande do Sul podem ser acessados aqui.

