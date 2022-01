Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 21,4 mil novos casos de Covid em 24 horas e 42 mortes

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com mais 42 mortes, média móvel alcança maior patamar desde o final de agosto de 2021. Foto: Cristine Rochol/PMPA Com mais 42 mortes, média móvel alcança maior patamar desde o final de agosto de 2021. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) notificou mais 21.422 casos conhecidos de Covid-19 no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (27). Com isso, já são 1.767.745 infecções desde o começo da pandemia, em março de 2020.

O órgão informou 42 novas mortes, totalizando 36.791 óbitos pela doença no Estado.

O Rio Grande do Sul soma 148.703 casos ativos de Covid neste momento. O número representa 8,4% do total de casos identificados em quase dois anos.

A média móvel de casos da última semana é de 16.593 novas infecções conhecidas diariamente no Estado. O indicador é 94% superior ao registrado há duas semanas (8.538 casos).

O Estado registrava, na tarde desta quinta, 2.220 pessoas internadas com coronavírus, das quais 1.649 estão em leitos clínicos e 571 em terapia intensiva.

São 33 pessoas a mais, entre suspeitos e confirmados, na comparação com o dia anterior em leitos clínicos. Nas UTIs, são cinco pacientes a mais do que na quarta-feira (26).

O total de pessoas com Covid representa 30% dos internados em terapia intensiva. Já o número de hospitalizados por outros motivos é de 1.330 (70%) pacientes. A taxa de ocupação total de UTIs é de 61,8%.

As regiões de Pelotas, Uruguaiana, Santo Ângelo e Santa Cruz do Sul estão com superlotação em UTIs da rede privada. As regiões de Porto Alegre, Passo Fundo, Cachoeira do Sul, Erechim e Ijuí operam com ocupação de 80% ou mais nos leitos particulares. Nas demais regiões e nos leitos do SUS, há disponibilidade de vagas.

Vacina

O vacinômetro soma 8.309.426 pessoas com as duas doses das vacinas CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca ou a dose única da Janssen. Isso representa 72,4% da população.

A primeira dose das vacinas CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca foi aplicada, até então, em 8.974.043 pessoas (78,2%). Com a dose de reforço, são 2.623.266 pessoas, ou seja, 22,8% da população gaúcha. Além disso, outras 95.096 doses adicionais foram aplicadas em pessoas com baixa imunidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul