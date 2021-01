Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 2275 novos casos da Covid-19 e mais 45 óbitos

1 de janeiro de 2021

Foto: Divulgação/SES

O Rio Grande do Sul registrou nesta sexta-feira (1º) 2275 novos casos da Covid-19. Também foram confirmados mais 45 óbitos entre os dias 4 e 31 de dezembro. O total de casos confirmados é de 451.912 e o de óbitos, 8.917. Os recuperados são 426.850 (94% dos casos). A atualização teve ainda 37 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Os novos óbitos associados ao coronavírus são de residentes dos municípios de:

Alvorada (homem, 67);

Balneário Pinhal (homem, 52);

Canoas (mulher, 69);

Capão da Canoa (homem, 69);

Capão da Canoa (homem, 78);

Caxias do Sul (mulher, 83);

Caxias do Sul (homem, 84);

Caxias do Sul (homem, 36);

Esteio (homem, 52);

Gravataí (homem, 74);

Gravataí (homem, 67);

Gravataí (homem, 72);

Gravataí (mulher, 76);

Gravataí (mulher, 58);

Gravataí (mulher, 65);

Guaíba (mulher, 66);

Guaporé (mulher, 62);

Igrejinha (homem, 69);

Ijuí (homem, 80);

Machadinho (mulher, 87);

Nova Petrópolis (mulher, 83);

Nova Petrópolis (homem, 72);

Paverama (homem, 54);

Porto Alegre (mulher, 55);

Porto Alegre (mulher, 53);

Porto Alegre (mulher, 100);

Porto Alegre (homem, 88);

Porto Alegre (homem, 71);

Porto Alegre (homem, 91);

Porto Alegre (homem, 91);

Rio Grande (homem, 70);

Rio Grande (homem, 92);

Santa Maria (mulher, 65);

Santa Rosa (homem, 77);

Santa Rosa (homem, 43);

São Borja (homem, 70);

São José do Norte (mulher, 67);

São Luiz Gonzaga (homem, 65);

Sapiranga (mulher, 52);

Tapes (homem, 70);

Taquara (homem, 76);

Tio Hugo (homem, 63);

Triunfo (mulher, 66);

Vacaria (mulher, 83);

Venâncio Aires (homem, 82).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Alvorada – 22

Araricá – 1

Arroio do Tigre – 1

Arroio dos Ratos – 1

Arroio Grande – 1

Bagé – 28

Balneário Pinhal – 3

Barra do Ribeiro – 1

Barra Funda – 1 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) January 1, 2021

