Por Redação O Sul | 16 de junho de 2022

Com pico de contágio por Covid, governo gaúcho emitiu nesta quarta (15) Avisos para todas as regiões. Foto: Fabrícia Costa/CRS/Divulgação

O Estado registrou, nesta quinta-feira (16), a marca de 2,5 milhões de casos de Covid-19 desde o início da pandemia, em março de 2020.

São 2.501.988 casos conhecidos da doença. O número de contágios motivou o governo gaúcho a renovar nesta quarta (15) os avisos para as 21 regiões em razão da pandemia.

Com 4.733 novos casos em 24h, a média móvel da última semana é de 3.786 casos diários. O indicador é 16% menor do que há 14 dias, quando a média era de 4.507 infecções por dia.

A Secretaria da Saúde (SES) notificou mais 20 óbitos, fazendo com que o total de mortes chegue a 39.806. A média móvel de falecimentos é de 16 vítimas por dia na última semana.

Hospitalizações

O Rio Grande do Sul tem 1.001 pessoas adultas internadas com coronavírus ou a suspeita da doença em leitos de enfermaria ou de terapia intensiva. Do total, 797 estão em vagas de menor complexidade, enquanto 204 estão em UTIs. Entre as crianças, são 96 internadas, sendo 20 em UTIs e 76 em vagas de enfermaria.

Vacinação

O Estado registra 5.247.151 pessoas com o esquema de três doses da vacina contra a Covid-19 completo. Neste grupo, também são incluídos aqueles que tomaram o reforço da dose única da Janssen. O número cresce, pois o Estado avança na vacinação de adolescentes nessa etapa. O total de pessoas com uma dose de reforço aplicada corresponde a 45,7% da população do Estado.

