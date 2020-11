Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 3.414 novos casos da Covid-19 e mais 37 óbitos pela doença

20 de novembro de 2020

UTI do Hospital Independência em Porto Alegre. Foto: Divulgação-HIPOA UTI do Hospital Independência em Porto Alegre. (Foto: Divulgação-HIPOA) Foto: Divulgação-HIPOA

O Rio Grande do Sul registrou nesta sexta-feira (20) 3.414 novos casos da Covid-19. Foram confirmados mais 37 óbitos, ocorridos entre 1º e 19 de novembro, e o total de casos confirmados chegou a 293.221, e o de óbitos a 6.447.

Os recuperados são 2269.603 (93% dos casos). A atualização teve ainda 116 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alvorada (homem, 42 anos);

Alvorada (mulher, 66 anos);

Bagé (mulher, 86 anos);

Bom Jesus (homem, 72 anos);

Butiá (homem, 73 anos);

Canela (homem, 78 anos);

Canguçu (mulher, 95 anos);

Canoas (mulher, 65 anos);

Canoas (mulher, 83 anos);

Carazinho (homem,82 anos);

Caxias do Sul (homem, 70 anos);

Erechim (mulher, 86 anos);

Esteio (homem, 36 anos);

Esteio (mulher, 41 anos);

Giruá (mulher, 76 anos);

Gravataí (mulher, 88 anos);

Guaíba (mulher, 56 anos);

Ijuí (homem, 67 anos);

Jóia (mulher, 59 anos);

Novo Hamburgo (mulher, 78 anos);

Panambi (homem, 88 anos);

Pelotas (homem, 65 anos);

Porto Alegre (mulher, 63 anos);

Porto Alegre (homem, 67 anos);

Porto Alegre (mulher, 90 anos);

Porto Alegre (mulher, 77 anos);

Rosário do Sul (homem, 89 anos);

Santa Maria (homem, 46 anos);

São José do Ouro (homem, 75 anos);

São Leopoldo (homem, 72 anos);

São Leopoldo (homem, 47 anos);

Sapiranga (mulher, 76 anos);

Três Forquilhas (homem, 78 anos);

Tuparendi (mulher, 89 anos);

Uruguaiana (mulher, 84 anos);

Uruguaiana (homem, 76 anos);

Uruguaiana (homem, 67 anos).

Ametista do Sul – 1

Antônio Prado – 8

Arambaré – 1

Araricá – 10

Arroio do Meio – 4

Arroio do Sal – 3

Arroio do Tigre – 3

Bagé – 55

Barão – 4

Barão de Cotegipe – 5

Barão do Triunfo – 4

Bento Gonçalves – 58

Boa Vista do Buricá – 4

Bom Jesus – 3

Bom Princípio – 3 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) November 20, 2020

