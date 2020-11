Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul acumula quase 290 mil casos de coronavírus. Mortes por Covid no Estado totalizam 6.410

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

Óbitos por Covid ainda têm os idosos como segmento majoritário. (Foto: EBC)

Publicado nesta quinta-feira (19), o mais recente boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual da Saúde) elevou para 289.923 o número acumulado de testes positivos de coronavírus no Rio Grande do Sul desde março. Já os gaúchos mortos pela Covid totalizam 6.410. A estatística foi engrossada por 2.775 novos casos de contágio e mais 54 óbitos.

A conta inclui 267.183 pacientes recuperados (com ou sem a apresentação de sintomas), contingente que representa 92% do total de casos da doença, que desde o final de outubro atinge todos os 497 municípios do Estado.

Ainda no que se refere às perdas humanas para a pandemia, o relatório desta quinta-feira abrange indivíduos de 35 a 97 anos, moradores das mais variadas regiões gaúchas. A prevalência de idosos entre os desfechos fatais do coronavírus, no entanto, continua evidenciada pela proporcionalidade: dos 54 falecimentos informados pelo documento, apenas dez (18,5%) não se enquadram em tal perfil etário.

Cabe observar, ainda, que desta vez o coronavírus custou as vidas de cinco nonagenários (9,2%), 12 octogenários (22,2%), 19 septuagenários (35,1%) e sete sexagenários (12,9%). Confira na lista a seguir, detalhada por município de residência (em ordem alfabética), gênero (feminino ou masculino) e idade:

Lista de óbitos

– Arroio do Sal (mulher, 87 anos)

– Bento Gonçalves (mulher, 75 anos)

– Caçapava do Sul (homem, 97 anos)

– Cachoeirinha (homem, 43 anos)

– Campo Bom (homem, 85 anos)

– Canela (homem, 72 anos)

– Canela (mulher, 88 anos)

– Canoas (mulher, 70 anos)

– Canoas (homem, 47 anos)

– Canoas (mulher, 55 anos)

– Casca (mulher, 78 anos)

– Caxias do Sul (homem, 74 anos)

– Caxias do Sul (homem, 71 anos)

– Cruz Alta (homem, 62 anos)

– Dom Feliciano (mulher, 56 anos)

– Erechim (mulher, 96 anos)

– Estância Velha (mulher, 46 anos)

– Gravataí (mulher, 61 anos)

– Guaíba (mulher, 88 anos)

– Ibiaçá (homem, 84 anos)

– Ijuí (homem, 74 anos)

– Imbé (mulher, 91 anos)

– Itati (mulher, 68 anos)

– Jaguari (mulher, 75 anos)

– Maçambará (homem, 36 anos)

– Nova Petrópolis (homem, 92 anos)

– Novo Hamburgo (mulher, 50 anos)

– Novo Hamburgo (homem, 71 anos)

– Palmeira das Missões (mulher, 89 anos)

– Passo Fundo (homem, 46 anos)

– Porto Alegre (homem, 66 anos)

– Porto Alegre (homem, 73 anos)

– Porto Alegre (mulher, 80 anos)

– Porto Alegre (homem, 67 anos)

– Porto Alegre (mulher, 82 anos)

– Porto Alegre (mulher, 78 anos)

– Porto Alegre (homem, 71 anos)

– Porto Alegre (homem, 75 anos)

– Porto Alegre (homem, 95 anos)

– Porto Alegre (mulher, 89 anos)

– Porto Alegre (mulher, 76 anos)

– Porto Alegre (homem, 72 anos)

– Porto Alegre (homem, 76 anos)

– Rio Pardo (homem, 81 anos)

– Rosário do Sul (homem, 67 anos)

– Santiago (mulher, 79 anos)

– Santiago (homem, 75 anos)

– São Francisco de Paula (homem, 71 anos)

– São José do Ouro (homem, 57 anos)

– Tapes (homem, 35 anos)

– Tramandaí (mulher, 80 anos)

– Tucunduva (homem, 87 anos)

– Uruguaiana (homem, 85 anos)

– Viamão (homem, 63 anos)

(Marcello Campos)

