Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2020

Terminal fica às margens da BR-470 e oferece novos serviços para os passageiros Foto: Daer/Divulgação

O município de Nova Prata, na Serra Gaúcha, conta a partir desta sexta-feira (20) com uma nova estação rodoviária. O prédio antigo da década de 1950, localizado no centro da cidade, foi substituído por uma estrutura moderna que fica às margens da BR-470. A cerimônia de inauguração ocorreu esta manhã e contou com a presença de autoridades e representantes do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes.

“É uma obra esperada pela comunidade há seis anos, tempo em que o prédio estava sendo construído”, conta o secretário Juvir Costella. “Assumimos o compromisso de agilizar todas as etapas necessárias para o funcionamento do serviço de embarque e desembarque e despacho de encomendas. Assim que os estudos para a licitação foram concluídos, o procedimento foi providenciado para que a população usufruísse da rodoviária o mais breve possível.”

Entre as novidades do novo prédio, estão boxes de estacionamento para os ônibus, além de uma lancheria. “Outra vantagem é a mudança do terminal para longe do Centro, uma ideia apoiada amplamente pela cidade e pela empresa vencedora. A expectativa é de que o tráfego flua com mais facilidade”, afirma o diretor de Transportes Rodoviários do Daer, Lauro Hagemann. “Nova Prata ganha um espaço exuberante que, devido à sua estrutura diferenciada, serve até mesmo como ponto turístico”, salienta.

Segundo Hagemann, a empresa Pastre e Panegalli tem autorização provisória para administrar os serviços. O contrato definitivo já foi assinado e aguarda homologação da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs).

