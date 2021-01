Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 4.298 novos casos de coronavírus e mais 72 mortes

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2021

A SES (Secretaria Estadual da Saúde) informou que o Rio Grande do Sul registrou nesta quarta-feira (20) 4.298 novos casos de coronavírus e mais 72 mortes. O total é de 516.288 casos e 10.123 mortes. Os recuperados são 489.881, representando 95% dos casos.

Porto Alegre registrou 13 óbitos desde o último boletim, totalizando 2.035, e tem 317 novos casos de um total de 77.215.

Os demais municípios que registraram óbitos foram São Leopoldo, com sete vítimas; Gravataí, com cinco; Pelotas, com quatro, Canoas; Novo Hamburgo, Sapucaia do Sul e Cachoeirinha com três; Rio Grande, Viamão, São Borja e Santiago com dois casos cada.

Com uma morte, aparecem os municípios de Caxias do Sul, Passo Fundo, Alvorada, Santa Cruz do Sul, Gramado, Farroupilha, Venâncio Aires, Santo Ângelo, Garibaldi, Teutônia, Imbé, Santa Vitória do Palmar, São Lourenço do Sul, Não-me-Toque, Rio Pardo, Butiá, São José do Norte, Caraá, Arvorezinha, Xangri-lá, Cristal, Iraí e Arroio do Padre.

Vacinas

Um esquema de logística da SES (Secretaria da Saúde) garantiu o envio, para todo o Estado, de 170,8 mil doses da vacina contra a Covid-19 na terça-feira. De Porto Alegre, as doses foram encaminhadas via aérea e terrestre para a Capital e para as 18 coordenadorias regionais da SES, para distribuição a todos os municípios do Estado.

Inicialmente, o público a ser vacinado são os profissionais de saúde da linha de frente na pandemia em hospitais, Atenção Básica e rede de urgência e emergência, pessoas acima de 60 anos que vivem em ILPI (Instituições de Longa Permanência de Idosos) e população indígena aldeada.

