Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2021

Kamala Harris em seu juramento como vice-presidente dos Estados Unidos. Foto: Reprodução/YouTube

Kamala Harris toma posse nesta quarta-feira (20) como vice-presidente dos Estados Unidos, ao lado do presidente Joe Biden. A senadora de 55 anos é a primeira mulher e a primeira negra no cargo. Foram 212 anos desde a posse do primeiro vice-presidente norte-americano, John Adams.

Após o juramento para o cargo de vice-presidente, conduzido pela juíza da Suprema Corte Sonia Sotomayor, Kamala Harris passou a suceder Mike Pence, vice de Donald Trump.

O papel de Kamala Harris no governo de Biden promete ser muito mais do que simbólico. Será dela o voto decisivo em um Senado dividido de forma igual entre democratas e republicanos. É do vice-presidente – e agora da vice-presidente, o poder de desempate no Congresso. Além disso, Biden, que tem 78 anos, pode não concorrer à reeleição, tornando Kamala Harris sucessora natural.

A agenda de Biden inclui leis econômicas, ambientais, de saúde e de diversidade. Ela tende ainda a ser a voz de mulheres e pessoas negras, sendo ela também mulher e negra, além de descendente de imigrantes. Sua escolha como vice foi fundamental para a eleição de Biden, chamando eleitores negros a votar no pleito de 2020.

Hillary Clinton, que também foi Senadora e concorreu contra Donald Trump encabeçando a chapa, não conseguiu se tornar presidente, mas já era destaque por ter sido a única mulher até então a receber a indicação presidencial de um grande partido.

“Fico contente em pensar que o que parece histórico e incrível para nós hoje – uma mulher tomando posse como vice-presidente – parecerá normal, óbvio ,’é claro’, para as sobrinhas netas de Kamala à medida que crescem”, escreveu Hillary no Twitter, junto com uma foto de Kamala Harris com as duas sobrinhas. “E eles estarão certas.”

Senadora pela Califórnia, Kamala Harris é a primeira mulher e a primeira pessoa negra a ser vice-presidente dos Estados Unidos. No cargo, ela também acumulará a posição de presidente do senado.

Nascida em 20 de outubro de 1964, Kamala Devi Harris é formada em artes pela Universidade de Howard e em direito pela Faculdade de Direito Hastings da Universidade da Califórnia. Kamala Harris foi eleita procuradora-geral da Califórnia em 2010, reelegendo-se em 2014. Em 2016, elegeu-se senadora pela Califórnia. A vice-presidente é casada desde 2014 com o advogado Douglas Emhoff e não tem filhos.

Com o Senado dividido igualmente entre democratas e republicanos (50 cadeiras para cada partido), Kamala Harris terá o voto decisivo em muitos momentos cruciais, já que enquanto o vice-presidente exerce o poder de desempate. Um de seus primeiros atos oficiais no cargo será dar posse aos novos senadores democratas, Rapahel Warnock, Jon Ossoff.

