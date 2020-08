Rio Grande do Sul registra 4.510 novos casos de Covid-19 e mais 53 óbitos provocados pela doença

O Rio Grande do Sul registrou 4.510 novos casos de Covid-19 e mais 53 óbitos provocados pela doença entre os dias 28 de julho e 21 de agosto, de acordo com o último balanço da Secretaria Estadual da Saúde, divulgado na tarde deste sábado (22).

Com isso, o número de casos confirmados de coronavírus no Estado subiu para 108.839. Já o de óbitos aumentou para 3.046.

Entre as pessoas que testaram positivo para a Covid-19 no território gaúcho, 98.750 (91% dos casos) já estão recuperadas. A doença atinge 483 dos 497 municípios do Estado.

Os dados sobre a pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul podem ser conferidos aqui.