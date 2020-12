Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 4.564 novos casos de coronavírus e mais 87 óbitos

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Os recuperados são 300.870 (92% dos casos). Foto: Divulgação/SES Os recuperados são 300.870 (92% dos casos). (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

O Rio Grande do Sul registrou nesta terça-feira (1º) 4.564 novos casos da Covid-19 e teve confirmados mais 87 óbitos, ocorridos entre 3 de novembro e 1º de dezembro. O total de casos confirmados é de 326.425 e o de óbitos, 6.900. Os recuperados são 300.870 (92% dos casos), informou a SES (Secretaria Estadual da Saúde). A atualização teve ainda 145 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Os novos óbitos associados ao coronavírus são de residentes dos municípios de:

Arroio dos Ratos (homem, 73 anos);

Áurea (homem, 51 anos);

Bagé (homem, 88 anos);

Bagé (homem, 78 anos);

Bagé (homem, 82 anos);

Bagé (mulher, 79 anos);

Bento Gonçalves (homem, 70 anos);

Cachoeirinha (mulher, 69 anos);

Campo Bom (homem, 69 anos);

Candiota (homem, 67 anos);

Canguçu (mulher, 63 anos);

Canoas (homem, 62 anos);

Canoas (homem, 86 anos);

Canoas (homem, 81 anos);

Capão da Canoa (mulher, 71 anos);

Caxias do Sul (homem, 79 anos);

Caxias do Sul (mulher, 92 anos);

Caxias do Sul (mulher, 73 anos);

Caxias do Sul (homem, 92 anos);

Caxias do Sul (mulher, 66 anos);

Cruz Alta (homem, 58 anos);

Dois Irmãos (homem, 62 anos);

Encruzilhada do Sul (homem, 86 anos);

Erechim (homem, 74 anos);

Erechim (mulher, 69 anos);

Erechim (homem, 71 anos);

Estância Velha (homem, 62 anos);

Giruá (mulher, 87 anos);

Giruá (homem, 86 anos);

Giruá (homem, 81 anos);

Gramado (homem, 81 anos);

Gravataí (mulher, 75 anos);

Guaíba (homem, 58 anos);

Guaporé (homem, 78 anos);

Ibirapuitã (homem, 67 anos);

Itatiba do Sul (homem, 70 anos);

Jaguari (homem, 61 anos);

Lajeado (homem, 68 anos);

Nova Hartz (mulher, 62 anos);

Novo Hamburgo (mulher, 59 anos);

Novo Hamburgo (homem, 76 anos);

Novo Hamburgo (homem, 39 anos);

Novo Hamburgo (homem, 65 anos);

Novo Hamburgo (homem, 71 anos);

Panambi (homem, 28 anos);

Pelotas (homem, 71 anos);

Portão (homem, 52 anos);

Portão (mulher, 58 anos);

Portão (mulher, 78 anos);

Porto Alegre (mulher, 76 anos);

Porto Alegre (mulher, 79 anos);

Porto Alegre (homem, 78 anos);

Porto Alegre (homem, 94 anos);

Porto Alegre (homem, 67 anos);

Porto Alegre (mulher, 84 anos);

Porto Alegre (homem, 89 anos);

Porto Alegre (homem, 34 anos);

Porto Alegre (homem, 67 anos);

Porto Alegre (homem, 77 anos);

Porto Alegre (mulher, 70 anos);

Porto Alegre (mulher, 63 anos);

Porto Alegre (mulher, 70 anos);

Porto Alegre (homem, 76 anos);

Porto Alegre (mulher, 63 anos);

Porto Alegre (homem, 89 anos);

Porto Alegre (mulher, 86 anos);

Porto Alegre (mulher, 87 anos);

Porto Alegre (mulher, 85 anos);

Porto Alegre (homem, 65 anos);

Protásio Alves (homem, 74 anos);

Quaraí (homem, 64 anos);

Redentora (homem, 60 anos);

Rio Grande (homem, 76 anos);

Rio Grande (homem, 76 anos);

Rosário do Sul (mulher, 84 anos);

Santa Cruz do Sul (mulher, 48 anos);

Santa Rosa (mulher, 81 anos);

Santo Antônio da Patrulha (homem, 80 anos);

Santo Antônio da Patrulha (mulher, 79 anos);

São José do Inhacorá (homem, 77 anos);

São Lourenço do Sul (homem, 72 anos);

Sapiranga (mulher, 70 anos);

Torres (mulher, 60 anos);

Tramandaí (homem, 84 anos);

Uruguaiana (homem, 68 anos);

Venâncio Aires (homem, 72 anos);

Viamão (homem, 63 anos).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Aceguá – 1

Água Santa – 7

Agudo – 14

Ajuricaba – 4

Alecrim – 1

Alegrete – 30

Alegria – 11

Alpestre – 3

Alto Feliz – 1

Alvorada – 26

Ametista do Sul – 2 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) December 1, 2020

Primeira infância durante a pandemia de coronavírus

A primeira infância em tempos de coronavírus será o tema explorado durante a Semana Estadual do Bebê, entre os dias 6 e 12 de dezembro. O evento é organizado pelo programa PIM (Primeira Infância Melhor), da Secretaria da Saúde. A programação contará com o Seminário Internacional da Primeira Infância e a cerimônia de premiação do prêmio Salvador Celia.

Os eventos serão realizados de maneira virtual, com transmissão pelo site e Facebook do PIM, Facebook e Youtube da SES.

O seminário é aberto ao público, em especial para as equipes municipais do PIM, Programa Criança Feliz e Agentes Comunitários de Saúde, além de trabalhadores e estudantes das áreas da saúde, educação, assistência social entre outros.

O prêmio Salvador Celia reconhecerá os melhores relatos de experiência de visitadores e agentes comunitários de saúde, que enviaram seus trabalhos no formato de animações em vídeo com o tema “Iniciativas criativas na atenção à primeira infância em tempos de coronavírus”. Serão premiados os primeiros colocados na classificação geral e também por cada macrorregião de saúde do Estado.

A Semana Estadual do Bebê está em sua 18ª edição, e conta, ainda, com apoio das secretarias da Educação; de Trabalho e Assistência Social; da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e da Cultura.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul