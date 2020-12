Dicas de O Sul Festival POA2020 debate tecnologia, criatividade e inovação

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Cidades Inteligentes é um dos seis eixos temáticos do evento. Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Cidades Inteligentes é um dos seis eixos temáticos do evento. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

Mais de 100 palestrantes e painelistas, salas temáticas e música compõem o Festival POA2020 – Exponencialidade para Todos, que vai reunir pensadores do Brasil e do mundo para debater tecnologia, criatividade e inovação na sexta-feira (4) e sábado (5). O evento, 100% virtual e gratuito, está com as inscrições abertas pelo site festivalpoa2020.com.br. Na programação estão nomes como o da filósofa Djamila Ribeiro, o do líder indígena e escritor Ailton Krenak, o do teórico norte-americano Richard Florida e do rapper Emicida.

A Prefeitura de Porto Alegre é correalizadora do evento por meio da Diretoria de Inovação da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico). Para o prefeito Nelson Marchezan Júnior, a gestão municipal tem a missão de incentivar cada vez mais iniciativas que estimulem a discussão de temas estratégicos para a Capital. “Não há como avançar na transformação da nossa cidade sem discutir assuntos centrais como os propostos pelo Festival POA2020. Esta reflexão certamente nos dará uma importante perspectiva de desenvolvimento a curto, médio e longo prazo”, diz.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Leonardo Hoff, destaca a participação do município como membro do comitê executivo e do comitê estratégico, que viabilizaram a realização do Festival. “A Diretoria de Inovação acompanhou e apoiou todos os movimentos que propiciaram a execução deste importante debate sobre pontos norteadores e tão essenciais no momento”, afirma.

Sobre o Festival POA2020

Tem como propósito debater as transformações causadas pela tecnologia e pelos modelos de inovação. É inspirado em eventos disruptivos das principais cidades do mundo. O conteúdo será estruturado a partir de seis eixos temáticos: Empreendedorismo e o Futuro do Trabalho, Renascimento do Humanismo, Cidades Inteligentes, Pensamento Criativo e Redes de Cocriação, Educação em Transformação e Tecnologia e Saúde. A realização é do Pacto Alegre, movimento de articulação na realização de projetos transformadores e com amplo impacto para a cidade, com apoio de uma série de entidades e projetos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul