Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2020

Prova ocorrerá entre os dias 5 e 14 de dezembro em novo formato Foto: Brayan Martins/PMPA Prova ocorrerá entre os dias 5 e 14 de dezembro em novo formato. (Foto: Brayan Martins/PMPA) Foto: Brayan Martins/PMPA

A 16ª Corrida de Aniversário de Porto Alegre, que seria realizada em 22 de março, ocorrerá entre os dias 5 e 14 de dezembro em novo formato. A prova será feita individualmente e respeitando os protocolos de segurança em relação ao coronavírus, em data e local de percurso a serem escolhidos pelos atletas.

Devido à pandemia, as vagas são limitadas a 900 participantes. As inscrições podem ser feitas até as 18h do dia 4 de dezembro, no site www.sesc-rs.com.br/esporte/corridas ou pessoalmente no Sesc Redenção (av. João Pessoa, 835), pelo valor de R$ 45 para clientes com Cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários e R$ 60 para o público em geral. Quem realizou a inscrição para a prova presencial está automaticamente apto a participar.

O evento, parte das comemorações dos 248 anos da Capital, é realizado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc e promovido pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte.

A prova poderá ser realizada nas distâncias de 3km, 5km ou 10km, nos naipes masculino e feminino e nas modalidades adulto (a partir dos 16 anos), cadeirante, patinagem e deficiente visual. A confirmação de que a distância escolhida foi cumprida deverá ser feita por meio de print de aplicativos de corridas ou foto do painel de esteira, que deverão ser enviados para o e-mail hdelfino@sesc-rs.com.br até as 18h do dia 14 de dezembro.

Todos os atletas inscritos terão direito a um kit composto por camiseta, sacochila e medalha de participação, que deverá ser retirado de 5 a 30 de dezembro, no Sesc Redenção (av. João Pessoa, 835), das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira.

O ranking com o resultado será publicado no dia 18 de dezembro, nas mídias sociais do Sesc Redenção. Os três primeiros colocados no geral dos 3km, 5km e 10km nos gêneros feminino e masculino e nas modalidades de cadeirante, patinagem e deficiente visual serão premiados com troféus.

Serviço:

16ª Corrida de Aniversário de Porto Alegre

Data: a prova poderá ser realizada de 5 a 14 de dezembro, em data e local a serem escolhidos pelos atletas

Inscrições: 20 de novembro a 4 de dezembro, no site www.sesc-rs.com.br/esporte/corridas ou no Sesc Redenção (av. João Pessoa, 835 – Porto Alegre)

Valores:

R$ 45 para clientes com Cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou empresários e R$ 60 para o público em geral

Distâncias: 3km, 5km ou 10km

Modalidades: adulto (a partir dos 16 anos), cadeirante, patinagem e deficiente visual, nos naipes masculino e feminino

Retirada do kit: dia 5/12 até 30/12, no Sesc Redenção (av. João Pessoa, 835), das 8h às 20h, de segunda a sexta)

*A prova deverá ser feita individualmente e respeitando os protocolos de segurança em relação ao coronavírus

