Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2020

A doação foi anunciada por videoconferência Foto: Divulgação

O Banrisul anunciou a doação de um equipamento extrator automático e de insumos que o aparelho utiliza para o Laboratório de Apoio Diagnóstico em Infectologia do Hospital Universitário da FURG (Universidade Federal do Rio Grande), em Rio Grande, no Sul do Estado.

O equipamento agilizará a primeira fase de análise das amostras suspeitas de conter o coronavírus, que, até então, tinham a extração feita de forma exclusivamente manual.

O ato simbólico de entrega do equipamento ocorreu em uma videoconferência, nessa terça-feira (1º), que contou com a presença do secretário estadual de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal, que representou o governador do Estado, Eduardo Leite; do vice-reitor da FURG, Danilo Giroldo; da superintendente do Hospital Universitário da FURG/Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Sandra Crippa Brandão; do presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho; e do vice-presidente do Banco, Irany Sant’Anna Junior.

“A ação do Banrisul representa a responsabilidade social de um banco que nunca faltou ao povo gaúcho, uma iniciativa em prol da comunidade e do bem comum. Nesse caso, uma doação que vai contribuir muito com a saúde da Região Sul do Estado”, afirmou o secretário Claudio Gastal.

Segundo o presidente do Banrisul, “o banco participa das ações de combate à pandemia no Estado, promovendo um conjunto de medidas concretas para a preservação da saúde da sociedade, de seus clientes e colaboradores, e também contribuindo com ações humanitárias nesse momento de crise. Assim, por meio desse apoio financeiro, a instituição oportuniza o fortalecimento da pesquisa e inovação, que visam diagnosticar, conter e combater o vírus da forma mais rápida possível”.

O extrator vai proporcionar um aumento expressivo do número de análise de amostras por dia. Com mais agilidade por causa da automatização, a previsão é duplicar a capacidade diária de cem para 200 análises.

