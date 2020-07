Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 501 novos casos de coronavírus e 32 óbitos. Total é de 32.401 casos e 759 mortes pela doença

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O número estimado recuperados é de 26.893 (83% dos casos). Foto: Reprodução O número estimado recuperados é de 26.893 (83% dos casos). (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Rio Grande do Sul registrou nesta segunda-feira (6) 501 novos casos de coronavírus e 32 óbitos pela doença. O total é de 32.401 casos em 418 municípios e 759 óbitos. O número estimado recuperados é de 26.893 (83% dos casos).

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

– Alegrete (mulher, 86 anos);

– Bento Gonçalves (mulher, 75 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 56 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 71 anos);

– Caxias do Sul (homem, 93 anos);

– Canoas (mulher, 56 anos);

– Canoas (homem, 86 anos);

– Crissiumal (homem, 57 anos);

– Dois Irmãos (homem, 46 anos);

– Esteio (homem, 81 anos);

– Gravataí (homem, 40 anos);

– Júlio de Castilhos (mulher, 71 anos);

– Lagoão (homem, 70 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 29 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 82 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 68 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 74 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 81 anos);

– Passo Fundo (mulher, 74 anos);

– Rio Grande (homem, 81 anos);

– Porto Alegre (homem, 91 anos);

– Porto Alegre (mulher, 49 anos);

– Porto Alegre (homem, 55 anos);

– Porto Alegre (homem, 68 anos);

– Porto Alegre (mulher, 81 anos);

– Santa Vitória do Palmar (mulher, 56 anos);

– Santo Ângelo (homem, 55 anos);

– São Leopoldo (homem, 65 anos);

– Sapiranga (homem, 63 anos);

– Três Passos (homem, 83 anos);

– Viamão (mulher, 59 anos);

– Viamão (homem, 78 anos).

Os novos casos confirmados são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Alegrete – 2

Alto Feliz – 1

Alvorada – 4

Anta Gorda – 1

Antônio Prado – 1

Arroio do Meio – 1

Bagé – 4

Bento Gonçalves – 5

Bom Princípio – 1

Caçapava do Sul – 4

Cachoeira do Sul – 1

Cachoeirinha – 8

Camaquã – 1

Campestre da Serra – 1

Campo Bom – 1

Candiota – 1

Canguçu – 1

Canoas – 11

Capão da Canoa – 5

Caraá – 3

Carlos Barbosa – 1

Caxias do Sul – 9

Charqueadas – 1

Coronel Barros – 1

Cruz Alta – 2

Derrubadas – 1

Dois Irmãos – 2

Dom Pedrito – 3

Encantado – 1

Encruzilhada do Sul – 1

Erebango – 1

Erechim – 4

Estância Velha – 2

Esteio – 7

Estrela – 2

Farroupilha – 1

Floriano Peixoto – 2

Fontoura Xavier – 1

Frederico Westphalen – 6

Garibaldi – 2

Gravataí – 11

Guabiju – 2

Guaporé – 2

Hulha Negra – 1

Ibirapuitã – 2

Ibirubá – 1

Igrejinha – 2

Ijuí – 2

Ipê – 1

Iraí – 1

Itapuca – 1

Itatiba do Sul – 1

Ivoti – 1

Júlio de Castilhos – 1

Lagoão – 1

Lajeado – 9

Manoel Viana – 1

Marau – 4

Marcelino Ramos – 5

Mato Leitão – 1

Minas do Leão – 1

Monte Belo do Sul – 1

Morro Reuter – 1

Não-Me-Toque – 1

Nova Alvorada – 1

Nova Bassano – 6

Nova Petrópolis – 1

Nova Prata – 3

Nova Santa Rita – 1

Novo Hamburgo – 91

Osório – 4

Palmares do Sul – 1

Passo Fundo – 25

Paverama – 1

Pelotas – 5

Ponte Preta – 2

Portão – 4

Porto Alegre – 82

Restinga Seca – 1

Rio Grande – 4

Rio Pardo – 5

Roca Sales – 2

Ronda Alta – 8

Santa Cruz do Sul – 3

Santa Maria – 10

Santa Vitória do Palmar – 8

Santiago – 2

Santo Ângelo – 2

Santo Antônio da Patrulha – 2

São Gabriel – 1

São Leopoldo – 5

São Luiz Gonzaga – 1

São Marcos – 1

São Sebastião do Caí – 2

Sapucaia do Sul – 16

Seberi – 2

Segredo – 1

Serafina Corrêa – 10

Soledade – 1

Tapejara – 4

Tapera – 1

Taquara – 2

Tenente Portela – 1

Teutônia – 2

Torres – 3

Três Cachoeiras – 2

Três Passos – 6

Triunfo – 1

Viamão – 2

Vila Maria – 1

Westfália – 1

A atualização teve ainda 55 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul