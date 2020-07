Rio Grande do Sul A chuva forte e os ventos intensos voltam a castigar o Rio Grande do Sul a partir desta terça-feira

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

Quem estiver na rua deve tomar uma série de cuidados. (Foto: Joel Vargas/PMPA)

A partir desta terça-feira (7), o tempo no Rio Grande do Sul deve ser marcado pela ocorrência de grandes volumes de chuva, trovoadas e ventos intensos, reprisando o que ocorreu na semana passada em praticamente todo o Estado. Segundo a previsão da Somar Meteorologia, o motivo é a combinação de uma nova frente fria a um ciclone extratropical sobre a Região Sul do País.

Na quarta-feira (8) a tendência é de redução da chuva, mas os ventos permanecerão constantes. “Já entre quinta e sexta-feira (10), o ar seco predomina e o frio aumenta, mas essa situação não é duradoura”, projeta a Somar. “A onda de frio é ligeiramente mais branda do que a anterior, embora ainda estejam previstas de geadas em áreas tradicionais. A chuva retorna no fim de semana.”

Dentre as principais orientações de segurança para quem estiver na rua durante as tempestades ou rajadas de vento está a de buscar abrigar imediato em local seguro, evitando permanecer sob árvores. Também é fundamental se afastar de postes e placas de sinalização ou publicitárias.

A pé ou de carro, não ingressar em trechos de alagamento e manter atenção especial ao trânsito na região. Em casa, desligar aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia. Em situações de emergência, acionar serviço de emergência como a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Região Metropolitana

Com base nos mais recentes boletins do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a Defesa Civil de Porto Alegre alerta para a possível ocorrência de chuva de intensidade moderada a forte (30 a 60 milímetros por hora) na Região Metropolitana, acompanhada de trovoadas, rajadas de vento – até 100 Km/h – e queda de granizo, ao longo desta terça-feira.

A tempestade deve começar já na madrugada. Há risco de alagamentos, danos a residências, cortes de energia elétrica, panes em semáforos e queda de árvores, placas de sinalização e outdoors, a exemplo do que aconteceu na Capital e em outras cidades gaúchas na semana passada.

Segundo a prefeitura, a Copae (Comissão Permanente de Atuação em Emergências), composta por órgãos municipais e instituições parceiras da Defesa Civil (Corpo de Bombeiros e CEEE), estarão em alerta máximo, com suas equipes disponíveis para o pronto atendimento à população e o restabelecimento das condições de normalidade em áreas que venham a ser atingidas.

Fronteira Oeste

Esta terça-feira deve ser o período mais crítico na Fronteira Oeste, com chuvas, trovoadas, granizo e rajadas de vento. Na quarta-feira, o centro do ciclone atinge o Oceano Atlântico e ainda causa ventos fortes na região.

Uma onda de frio avança e derruba a temperatura, tanto pela manhã como pela tarde da quarta. A onda de frio causa declínio acentuado da temperatura e geadas entre quinta e sexta-feira.

Campanha

A terça-feira deve ser o período mais crítico na Região da Campanha, com chuvas, trovoadas, granizo e rajadas de vento. Na quarta-feira, o centro do ciclone atinge o Oceano Atlântico e ainda causa ventos fortes na região.

O avanço da frente fria avança se refletirá em temperaturas ainda mais baixas, tanto pela manhã como pela tarde, aspecto que deve se acentuar entre quinta e sexta-feira, com chance de queda de geada.

Região Central

O período até quarta-feira deve ser o mais severo na Região Central, com chuvas, trovoadas, granizo e rajadas de vento. Na quarta-feira, o centro do ciclone atinge o Oceano Atlântico e ainda causa chuvas e ventos fortes na região.

A onda de frio será percebida nos termômetros, tanto pela manhã como pela tarde, causando baixa acentuada nas temperaturas e geadas entre quinta e sexta-feira.

Planície Costeira Interna

A exemplo das demais regiões gaúchas, a Planície Costeira Interna deve enfrentar o seu pior momento climático desta semana nesta terça e quarta-feira, com chuvas, trovoadas, granizo e rajadas de vento.

O centro do ciclone atinge o Oceano Atlântico, causando chuvas e ventos fortes, com o avanço da onda de frio derrubando durante a manhã e tarde as temperaturas, que entram em declínio ainda mais acentuado entre quinta e sexta-feira, incluindo risco de geada.

Planície Costeira Externa

Com chuvas, trovoadas, granizo e rajadas de vento, a terça e a quarta-feira devem comporer o período mais crítico também para a Planície Costeira Externa do Rio Grande do Sul. Na quarta, o centro do ciclone atinge o Oceano Atlântico e ainda causa chuvas e ventos fortes na região.

A onda de frio avança e força para baixo as temperaturas. A onda de frio causa declínio acentuado da temperatura e possíveis geadas entre quinta e sexta-feira.

Zona Sul

A terça-feira deve ser o período mais crítico na Zona Sul, com chuvas, trovoadas, granizo e rajadas de vento. Na quarta-feira, o centro do ciclone atinge o Oceano Atlântico e ainda causa ventos fortes na região. Uma onda de frio avança e derruba a temperatura, tanto pela manhã como pela tarde. A previsão é de declínio acentuado da temperatura e geadas entre quinta e sexta-feira.

(Marcello Campos)

