6 de julho de 2020

O CPMET (Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas) da UFPel (Universidade Federal de Pelotas) alerta para a chegada de um novo ciclone extratropical que traz tempestades e fortes rajadas de vento no Rio Grande do Sul.

De acordo com o boletim, a partir da madrugada desta terça-feira (07), tempestades severas se formam no Norte do Estado e se propagam no decorrer do dia para as áreas da Serra Gaúcha, Centro, Porto Alegre e Litoral Norte do RS.

Essas tempestades podem gerar rajadas superiores a 100 km/h em alguns pontos e chuvas de forte intensidade com volumes maiores que 20 mm/h e acumulados totais de até 100 mm. Além disso, essas tempestades vão gerar muitas descargas elétricas atmosféricas com chance de ocorrência de granizo.

Na quarta-feira (08), ventos se intensificarão na Zona Sul e no litoral devido à formação de um novo ciclone extratropical. As rajadas de vento podem ultrapassar 80 km/h nas regiões de Rio Grande, Cassino, Capilha, Santa Vitória do Palmar, Chuí e São José do Norte.

Nas áreas de Pelotas, Jaguarão, Porto Alegre, São Lourenço do Sul, Camaquã, Tramandaí e Torres, as previsões indicam rajadas entre 60 km/h e 80 km/h.

Devido à passagem do ciclone extratropical, as ondas do mar poderão alcançar entre dois e três metros de altura no litoral rio-grandense entre quarta e quinta-feira. O mar segue agitado até sexta-feira, com ondas de até 1,5 metro.

Temperatura

Ao final de quarta-feira, uma massa de ar frio oriunda da Argentina reduz as temperaturas em todo o Rio Grande do Sul. As temperaturas mínimas ficarão abaixo de 3˚C nas regiões da Campanha, Sul, Oeste e Central; abaixo de zero grau nos pontos de coxilhas e Serra e abaixo de 8˚ no Noroeste, Capital e litoral. Geadas intensas estarão presentes em boa parte do Estado.

