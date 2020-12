Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 6.618 novos casos da Covid-19 e mais 96 óbitos

16 de dezembro de 2020

O Rio Grande do Sul registrou nesta quarta-feira (16) 6.618 novos casos da Covid-19 e teve confirmados mais 96 óbitos. O total de casos confirmados é de 388.704 e o de óbitos, 7.862. Os recuperados são 362.214 (93% dos casos).

Entre os óbitos desta quarta, quatro ocorreram entre agosto e novembro, sendo agora fechadas as notificações. Os demais são de datas entre os dias 5 e 16 de dezembro. A atualização teve ainda 125 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Os novos óbitos associados ao coronavírus são de residentes dos municípios de:

Alegrete (mulher, 67 anos);

Alvorada (homem, 42 anos);

Alvorada (mulher, 62 anos);

Arroio do Meio (mulher, 90 anos);

Bagé (homem, 72 anos);

Cachoeira do Sul (mulher, 84 anos);

Cachoeirinha (mulher, 90 anos);

Cachoeirinha (homem, 66 anos);

Camaquã (homem, 71 anos);

Camaquã (homem, 79 anos);

Candelária (mulher, 67 anos);

Canoas (mulher, 66 anos);

Canoas (homem, 72 anos);

Canoas (homem, 56 anos);

Canoas (homem, 90 anos);

Carazinho (homem, 67 anos);

Carlos Barbosa (homem, 67 anos);

Casca (homem, 77 anos);

Caxias do Sul (homem, 67 anos);

Cristal (mulher, 55 anos);

Cruz Alta (homem, 82 anos);

Dom Pedrito (homem, 59 anos);

Eldorado do Sul (mulher, 58 anos);

Erechim (mulher, 87 anos);

Erechim (mulher, 79 anos);

Esteio (homem, 82 anos);

Floriano Peixoto (homem, 75 anos);

Garibaldi (homem, 80 anos);

Getúlio Vargas (mulher, 83 anos);

Glorinha (homem, 72 anos);

Gramado (mulher, 62 anos);

Gravataí (homem, 65 anos);

Guaíba (mulher, 73 anos);

Guaíba (homem, 70 anos);

Ijuí (homem, 59 anos);

Itaqui (homem, 74 anos);

Linha Nova (homem, 77 anos);

Montenegro (homem, 93 anos);

Montenegro (mulher, 84 anos);

Montenegro (homem, 38 anos);

Não-Me-Toque (homem, 62 anos);

Novo Hamburgo (mulher, 78 anos);

Novo Hamburgo (mulher, 78 anos);

Novo Hamburgo (homem, 80 anos);

Novo Hamburgo (homem, 74 anos);

Palmeira das Missões (homem, 64 anos);

Panambi (homem, 66 anos);

Pelotas (mulher, 61 anos);

Pelotas (mulher, 71 anos);

Pelotas (mulher, 74 anos);

Porto Alegre (homem, 82 anos);

Porto Alegre (homem, 70 anos);

Porto Alegre (mulher, 91 anos);

Porto Alegre (homem, 68 anos);

Porto Alegre (mulher, 90 anos);

Porto Alegre (mulher, 93 anos);

Porto Alegre (homem, 90 anos);

Porto Alegre (homem, 52 anos);

Porto Alegre (mulher, 88 anos);

Porto Alegre (mulher, 87 anos);

Porto Alegre (homem, 79 anos);

Porto Alegre (mulher, 76 anos);

Porto Alegre (mulher, 93 anos);

Porto Alegre (mulher, 62 anos);

Porto Alegre (mulher, 80 anos);

Porto Alegre (homem, 47 anos);

Rolante (mulher, 77 anos);

Rosário do Sul (homem, 69 anos);

Rosário do Sul (homem, 67 anos);

Rosário do Sul (mulher, 66 anos);

Salto do Jacuí (homem, 86 anos);

Santa Bárbara do Sul (mulher, 56 anos);

Santa Maria (homem, 30 anos);

Santa Maria (mulher, 77 anos);

Santa Maria (homem, 55 anos);

Santana do Livramento (mulher, 19 anos);

Santo Antônio da Patrulha (homem, 85 anos);

São Gabriel (mulher, 84 anos);

São Gabriel (mulher, 91 anos);

São Gabriel (homem, 90 anos);

São Gabriel (mulher, 30 anos);

São Leopoldo (mulher, 57 anos);

São Leopoldo (mulher, 67 anos);

São Sebastião do Caí (homem, 65 anos);

Sapiranga (homem, 87 anos);

Sapucaia do Sul (homem, 83 anos);

Sarandi (mulher, 78 anos);

Tapejara (mulher, 73 anos);

Terra de Areia (homem, 81 anos);

Três Coroas (homem, 64 anos);

Uruguaiana (homem, 73 anos);

Uruguaiana (mulher, 90 anos);

Viadutos (homem, 77 anos);

Viamão (homem, 49 anos);

Viamão (mulher, 67 anos);

Viamão (mulher, 54 anos).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Aceguá – 1

Água Santa – 5

Agudo – 8

Alegrete – 14

Alegria – 5

Alpestre – 4

Alto Feliz – 1

Alvorada – 131

Amaral Ferrador – 1

Ametista do Sul – 1 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) December 16, 2020

