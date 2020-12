Porto Alegre Prefeitura publica decreto com regras para comércio, serviços e restaurantes de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2020

O Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus de Porto Alegre definiu seguir o regramento estadual no que se refere ao horário de funcionamento do comércio, serviços e restaurantes. Segundo a prefeitura, as medidas foram definidas por entender “a situação econômica da cidade na semana do Natal. O decreto com as novas regras será publicado no Dopa (Diário Oficial de Poro Alegre) ainda nesta quarta-feira (16), com vigência até o dia 23 de dezembro.

O comércio e serviços, tanto de rua quanto em shoppings e centros comerciais, poderão funcionar até no máximo 23 horas, respeitando o distanciamento social e higienização constantes no Decreto 20.625.

Os restaurantes também podem atender o clientes até as 23h, inclusive o serviço de pegue e leve. Os grupos devem ser de no máximo 6 pessoas, com distanciamento de 2 metros entre as mesas. Serviço de tele-entrega segue funcionando 24 horas por dia.

