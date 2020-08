O Rio Grande do Sul registrou nesta terça-feira (4) 2.234 novos casos de coronavírus. Foram confirmados mais 83 óbitos entre os dias 12 de julho e 4 de agosto. Com esses números, o total de casos confirmados é de 73.618 em 468 municípios (94%) e o de óbitos 2.099. Os recuperados são 64.681 (88% dos casos).

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alvorada (homem, 73 anos);

Alvorada (mulher, 50 anos);

Bento Gonçalves (homem, 86 anos);

Bento Gonçalves (mulher, 85 anos);

Bento Gonçalves (mulher, 93 anos);

Bom Retiro do Sul (homem, 56 anos);

Cachoeirinha (homem, 73 anos);

Cachoeirinha (mulher, 66 anos);

Camaquã (mulher, 27 anos);

Canoas (homem, 58 anos);

Canoas (homem, 64 anos);

Canoas (homem, 70 anos);

Canoas (homem, 81 anos);

Canoas (mulher, 88 anos);

Caxias do Sul (homem, 57 anos);

Caxias do Sul (homem, 71 anos);

Caxias do Sul (homem, 87 anos);

Cerro Largo (mulher, 56 anos);

Charqueadas (homem, 35 anos);

Cruz Alta (homem, 78 anos);

Dois Irmãos (homem, 70 anos);

Eldorado do Sul (homem, 63 anos);

Gravataí (homem, 70 anos);

Gravataí (mulher, 64 anos);

Ijuí (homem, 77 anos);

Imbé (homem, 64 anos);

Imbé (mulher, 60 anos);

Muçum (homem, 81 anos);

Novo Hamburgo (homem, 32 anos);

Novo Hamburgo (homem, 44 anos);

Novo Hamburgo (homem, 67 anos);

Novo Hamburgo (mulher, 75 anos);

Osório (homem, 67 anos);

Osório (homem, 75 anos);

Parobé (homem, 63 anos);

Parobé (mulher, 45 anos);

Passo Fundo (homem, 49 anos);

Passo Fundo (homem, 77 anos);

Passo Fundo (mulher, 77 anos);

Pelotas (mulher, 79 anos);

Pelotas (mulher, 82 anos);

Porto Alegre (homem, 18 anos);

Porto Alegre (homem, 41 anos);

Porto Alegre (homem, 54 anos);

Porto Alegre (homem, 63 anos);

Porto Alegre (homem, 74 anos);

Porto Alegre (homem, 75 anos);

Porto Alegre (homem, 75 anos);

Porto Alegre (homem, 77 anos);

Porto Alegre (homem, 78 anos);

Porto Alegre (homem, 82 anos);

Porto Alegre (homem, 89 anos);

Porto Alegre (mulher, 57 anos);

Porto Alegre (mulher, 59 anos);

Porto Alegre (mulher, 59 anos);

Porto Alegre (mulher, 62 anos);

Porto Alegre (mulher, 64 anos);

Porto Alegre (mulher, 64 anos);

Porto Alegre (mulher, 66 anos);

Porto Alegre (mulher, 79 anos);

Porto Alegre (mulher, 79 anos);

Porto Alegre (mulher, 82 anos);

Porto Alegre (mulher, 86 anos);

Porto Alegre (mulher, 95 anos);

Santa Cruz do Sul (mulher, 64 anos);

Santa Cruz do Sul (mulher, 73 anos);

São Gabriel (homem, 79 anos);

São Gabriel (mulher, 50 anos);

São Jerônimo (mulher, 51 anos);

São Jerônimo (mulher, 82 anos);

São Leopoldo (homem, 58 anos);

São Leopoldo (mulher, 59 anos);

São Leopoldo (mulher, 81 anos);

São Leopoldo (mulher, 85 anos);

São Sebastião do Caí (mulher, 76 anos);

Sapucaia do Sul (homem, 74 anos);

Sapucaia do Sul (homem, 74 anos);

Sapucaia do Sul (homem, 85 anos);

Taquara (mulher, 73 anos);

Teutônia (mulher, 91 anos);

Três Coroas (mulher, 82 anos);

Viamão (mulher, 64 anos);

Viamão (mulher, 86 anos).