O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou, na tarde desta terça-feira (04), que está curado da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

“Recebi há pouco o resultado de um novo teste RT-PCR não detectável para Covid-19. Tendo já cumprido o isolamento conforme a orientação médica, e com o resultado do exame, retomo as minhas agendas presenciais. Obrigado a todos que mandaram mensagens desejando boa recuperação!”, escreveu Leite nas redes sociais.

O chefe do Executivo gaúcho anunciou que testou positivo para o coronavírus no dia 24 de julho. Na ocasião, ele disse ter ficado surpreso com o resultado do exame. Com sintomas leves, como dor de cabeça e cansaço, Leite permaneceu em isolamento no Palácio Piratini.