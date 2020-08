O Rio Grande do Sul registrou nesta segunda-feira (24) 89 novos casos de coronavírus, totalizando 109.953 em 484 municípios – 97% do total. Apenas 13 municípios não apresentam casos até o momento. Foram confirmados mais 40 óbitos entre os dias 15 e 24 de agosto e o total é de 3.102. A atualização teve ainda 9 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado. O número de recuperados é de 100.448 e a taxa de ocupação de UTIs (unidades de terapia intensiva) é de 78,2%, considerada estável.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Amaral Ferrador (homem, 68 anos)

Antônio Prado (homem, 72 anos)

Canoas (homem, 82 anos)

Canoas (homem, 77 anos)

Caxias do Sul (homem, 32 anos)

Caxias do Sul (homem, 83 anos)

Caxias do Sul (mulher, 72 anos)

Caxias do Sul (mulher, 62 anos)

Eldorado do Sul (homem, 69 anos)

Estância Velha (homem, 64 anos)

Fazenda Vilanova (mulher, 75 anos)

Guaíba (homem, 72 anos)

Ijuí (mulher, 98 anos)

Lajeado (homem, 85 anos)

Miraguaí (mulher, 52 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 67 anos)

Novo Hamburgo (homem, 60 anos)

Osório (homem, 50 anos)

Passo Fundo (homem, 66 anos)

Passo Fundo (homem, 70 anos)

Portão (mulher, 77 anos)

Porto Alegre (mulher, 89 anos)

Porto Alegre (homem, 46 anos)

Porto Alegre (homem, 62 anos)

Porto Alegre (homem, 76 anos)

Porto Alegre (homem, 81 anos)

Porto Alegre (homem, 87 anos)

Porto Alegre (homem, 62 anos)

Porto Alegre (homem, 72 anos)

Rio Grande (mulher, 80 anos)

Sananduva (homem, 71 anos)

Santa Rosa (homem, 70 anos)

Santo Antônio da Patrulha (mulher, 94 anos)

São Sebastião do Caí (homem, 84 anos)

Sarandi (mulher, 91 anos)

Tapes (mulher, 64 anos)

Torres (mulher, 72 anos)

Vale Real (homem, 84 anos)

Vespasiano Correa (homem, 72 anos)

Viamão (homem, 71 anos)

Os novos casos confirmados são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Bento Gonçalves – 3

Bom Princípio – 1

Butiá – 1

Cachoeirinha – 1

Canoas – 3

Capão da Canoa – 1

Carazinho – 1

Caxias do Sul – 9

Dois Irmãos – 1

Eldorado do Sul – 1

Encruzilhada do Sul – 2

Esteio – 1

Flores da Cunha – 1

Gravataí – 2

Igrejinha – 1

Ijuí – 1

Ipê – 1

Lagoa Vermelha – 1

Lajeado – 2

Machadinho – 1

Marau – 1

Nonoai – 1

Novo Hamburgo – 2

Osório – 2

Palmares do Sul – 1

Pelotas – 1

Porto Alegre – 21

Porto Xavier – 1

Rio Grande – 2

Rosário do Sul – 1

Santa Cruz do Sul – 1

Santa Maria – 4

Santana do Livramento – 2

Santo Antônio da Patrulha – 3

São Borja – 1

São Paulo das Missões – 1

Tapes – 1

Taquari – 1

Terra de Areia – 3

Teutônia – 1

Três Passos – 1

Vale Real – 1

Viamão – 1.