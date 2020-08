Unidades darão suporte à enfermaria com 60 leitos que funciona desde junho no hospital modular anexo. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA)

O Hospital Independência passou a oferecer, nesta segunda-feira (24), dez leitos de tratamento intensivo para Covid-19 pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Equipadas com ventiladores pulmonares repassados pelo Ministério da Saúde e Fundação Itaú, as unidades darão suporte e mais segurança aos pacientes internados na enfermaria que funciona no hospital modular anexo, entregue em junho com recursos da iniciativa privada e onde estão instalados 60 leitos. Os novos leitos de UTI estão em área física adaptada e serão utilizados exclusivamente enquanto durar a pandemia.

O Hospital Independência é mantido pela Sociedade Sulina e possuía 100 leitos de atendimento em traumatologia e ortopedia pelo SUS. A nova estrutura de 60 leitos no hospital modular anexo será incorporada à instituição após a pandemia, com foco nessas mesmas especialidades cirúrgicas.

O dashboard das UTIs de Porto Alegre mostra, na tarde desta segunda-feira, ocupação de 89,07% dos leitos de UTI adultos em 17 hospitais. São 353 leitos abrigando pacientes de casos suspeitos (47) e confirmados (306) de infecção pelo novo coronavírus.