Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra a primeira morte por dengue em 2024

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2024

O óbito registrado é de uma mulher, de 71 anos, residente do município de Tenente Portela. Foto: Reprodução O óbito registrado é de uma mulher, de 71 anos, residente do município de Tenente Portela. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul (SES), confirmou, nesta segunda-feira (5), a primeira morte por dengue em 2024 no Estado.

O óbito registrado é de uma mulher, de 71 anos, residente do município de Tenente Portela, na Região Norte do Rio Grande do Sul. De acordo com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), a paciente tinha comorbidades e faleceu no dia 31 de janeiro.

A SES solicita que a população procure atendimento médico nos serviços de saúde logo nos primeiros sintomas. Desta forma, evita-se o agravamento da doença e a possível evolução para óbito.

Principais sintomas

– febre alta (39°C a 40°C), com duração de dois a sete dias, dor retro-orbital (atrás dos olhos);

– dor de cabeça;

– dor no corpo;

– dor nas articulações;

– mal-estar geral;

– náusea;

– vômito;

– diarreia;

– manchas vermelhas na pele, com ou sem coceira.

Medidas de prevenção à proliferação e circulação do Aedes, com a limpeza e revisão das áreas internas e externas das residências e eliminação dos objetos com água parada são ações que impedem o mosquito de nascer, cortando o ciclo de vida na fase aquática. O uso de repelente também é recomendado para maior proteção individual contra o Aedes aegypti.

Neste ano, o Rio Grande do Sul já registra 2.314 casos confirmados da doença, dos quais 2.101 são autóctones, que é quando o contágio aconteceu dentro do Estado, com os demais sendo importados, ou seja, residentes do Rio Grande do Sul que foram infectados em viagem a outro local.

Em 2023, o Estado registrou mais de 34 mil casos autóctones. Ao todo, foram 54 óbitos em virtude da dengue no ano passado.

2024-02-05