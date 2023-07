Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra crescimento nas vendas da indústria, do atacado e do varejo em maio

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2023

Em maio, o setor industrial teve um crescimento de 10,5% no volume comercializado Foto: Freepik Em maio, o setor industrial teve um crescimento de 10,5% no volume comercializado. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

Após meses de oscilação, a indústria, o varejo e o atacado registraram aumento no volume de vendas em maio na comparação com o mês anterior no Rio Grande do Sul. É o que mostra o levantamento de indicadores econômicos da Receita Estadual, divulgado nesta quarta-feira (19).

De acordo com a pesquisa, em maio, o setor industrial teve um crescimento de 10,5% no volume comercializado, somando R$ 45 bilhões em circulação de mercadorias. O atacado registrou R$ 26 bilhões em vendas, o que representa um crescimento de 5,3% em relação ao mês anterior. A elevação do varejo atingiu um patamar menor do que o dos demais segmentos, registrando avanço de 1,2% no volume de comercializações.

A alta do volume de vendas da indústria nos últimos 12 meses tem sido puxada especialmente pelo segmento metalomecânico e coureiro-calçadista, que atingiram crescimento de 13,6% e 8,2%, respectivamente.

A indústria metalomecânica lidera com folga no quesito volume absoluto de vendas. O segmento registrou R$ 160 bilhões em circulação de mercadorias. Na sequência, aparece a agroindústria, que acumulou vendas de R$ 104 bilhões no mesmo período.

