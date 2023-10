Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra queda de 24% nos homicídios e de 33% nos feminicídios em setembro

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2023

Redução das mortes violentas e dos crimes patrimoniais são resultados do trabalho conjunto das forças de segurança Foto: Divulgação Redução das mortes violentas e dos crimes patrimoniais são resultados do trabalho conjunto das forças de segurança - Foto: Divulgação SSP Foto: Divulgação

O mês de setembro fechou com queda nos indicadores de crimes contra a vida no Rio Grande do Sul, mantendo a tendência de diminuição da criminalidade observada ao longo de 2023. O mês passado foi marcado por reduções significativas nos casos de homicídio, feminicídio e latrocínio, que tiveram redução de 24,3%, 33,3% e 16,7% respectivamente.

O combate à criminalidade também se refletiu no menor número de ocorrências de roubo de veículos. Em setembro, foram registradas 276 ocorrências em todo Estado, o que representa uma queda de 25% em comparação com o mesmo período de 2022.

Trata-se da nona redução consecutiva neste ano. No mês passado, os casos de abigeato também fecharam em queda de 37%, ante igual período de 2022, com 272 casos. Os indicadores criminais foram divulgados nesta quinta-feira (05) pela SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Homicídios: diminuição de 24% das ocorrências

Depois de maio e julho registrarem os menores números de homicídios em toda a série histórica, iniciada em 2010, setembro também manteve a tendência de queda, encerrando o mês com 115 ocorrências no Rio Grande do Sul. Isso representa uma redução de 24,3% em comparação com o mesmo período no ano passado.

Para o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, a redução das mortes violentas e dos crimes patrimoniais no Estado foi resultado de um trabalho conjunto executado pelas forças de segurança.

“De forma ininterrupta, atuamos com planejamento e inteligência para reduzir a criminalidade. Vamos aumentar a pressão operacional para atacar diretamente o crime organizado e trazer maior sensação de segurança à população gaúcha”, destacou Caron.

Por sua vez, Porto Alegre registrou 24 homicídios, totalizando uma redução de 27,3% em relação a setembro de 2022. Conforme o secretário-adjunto da SSP, coronel Mário Ikeda, a retração dos índices criminais é fruto do trabalho sistemático coordenado pela SSP com as forças policiais. “Canalizamos esforços para enfrentar o crime organizado, apostando em investimentos em tecnologia e na qualificação do atendimento na ponta”, ressaltou Ikeda.

Feminicídios: nova redução no RS e na Capital

Desde abril deste ano, os casos de feminicídio vêm caindo no Rio Grande do Sul. Em setembro, foram registradas quatro ocorrências contra seis no mesmo mês de 2022, o que corresponde a uma redução de 33,3%. No acumulado de janeiro a setembro, foram 64 casos no Rio Grande do Sul, 19 ocorrências a menos em relação ao mesmo período do ano passado.

Porto Alegre acompanha a tendência de queda observada no Estado. A capital gaúcha não computa nenhum caso de feminicídio há seis meses – a última ocorrência foi registrada no dia 27 de março.

Por se tratar de um crime complexo que, muitas vezes, ocorre de forma silenciosa no âmbito familiar, a SSP e as vinculadas mantêm ações direcionadas especificamente para mitigar a violência contra a mulher. Entre elas, destacam-se o projeto Monitoramento do Agressor, as ações da Delegacia Online da Mulher e a expansão das Salas das Margaridas.

O projeto Monitoramento do Agressor também vem aperfeiçoando a rede de monitoramento de casos de violência doméstica no RS por meio do uso de tornozeleiras e celulares com aplicativos de localização. O programa teve início em junho na capital e segue gradualmente em expansão para todo o Estado. Hoje, 41 dispositivos estão em operação: Canoas (18), Porto Alegre (17), Pelotas (3), Rio Grande (1), Viamão (1) e Gravataí (1).

Além disso, a Polícia Civil mantém 21 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam) e 78 Salas das Margaridas no Estado. Já a Brigada Militar atende mais de 100 municípios gaúchos com as patrulhas Maria da Penha.

Latrocínio: cinco casos em todo o Estado

Com relação aos crimes de latrocínio, em setembro de 2023, foram registradas 5 mortes no Estado, o que representa uma redução de 16,7% em relação ao mesmo período do ano passado. A tendência descendente também é observada no acumulado do ano: de janeiro a setembro, o indicador fechou em queda de 9,8%.

Roubo de veículos: 9ª queda consecutiva em 2023

No que se refere ao roubo de veículos, setembro manteve a tendência de queda registrada nos meses anteriores. Em todo o Rio Grande do Sul, foram computadas 276 ocorrências contra 368 no mesmo período do ano passado, diminuição de 25%. Esta é a nona redução consecutiva do indicador em 2023, pois todos os meses de janeiro a agosto registraram variações negativas que oscilaram entre 1% e 21%.

