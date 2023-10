Rio Grande do Sul Com foco na geração de negócios, governo gaúcho leva 35 micro e pequenas empresas à Mercopar

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2023

O evento acontecerá de 17 a 20 de outubro, no Centro de Feiras e Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O governo do Estado, por meio da Sedec (Secretaria de Desenvolvimento Econômico), levará 35 MPEs (micro e pequenas empresas) do Rio Grande do Sul para a 32ª edição da Mercopar, maior feira de inovação industrial da América Latina.

O evento acontecerá de 17 a 20 de outubro, no Centro de Feiras e Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Com foco na geração de negócios, o evento está no âmbito do Programa de Apoio à Participação de Empresas Gaúchas em Feiras Internacionais do Estado, que aportou R$ 226,8 mil para incentivar a participação dos empreendedores.

Cada uma das 35 empresas contempladas terá módulos individuais com 12 m², incluindo o mobiliário básico para apresentar soluções e ampliar mercados. Participam do estande coletivo pequenas indústrias de setores como metalmecânico, eletroeletrônico, automação industrial, movimentação e armazenagem de materiais, serviços industriais, borracha, plástico, energia e meio ambiente.

O titular da Sedec, Ernani Polo, destacou que a Mercopar 2023 é uma feira de referência em inovação industrial. “É um evento reconhecido pelo mercado e o Estado incentiva o estande para que as empresas possam ter acesso às possibilidades ofertadas. Agimos como um facilitador nos ganhos empresariais, promovendo desenvolvimento para a sociedade em conjunto com as entidades promotoras do setor privado”, disse.

O diretor do Departamento de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais, Evaldo da Silva Júnior, ressaltou a importância da edição de 2023. “Tem tudo para consolidar ainda mais a posição vanguardista da Feira Mercopar 2023, em tecnologia e inovação do setor metalmecânico gaúcho e brasileiro, contando com o apoio do governo do Estado, na parceria com o Sebrae-RS e Fiergs”, salientou.

