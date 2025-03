Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra queda nos índices de criminalidade durante o Carnaval

Por Redação O Sul | 6 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ocorrências de homicídio doloso passaram de 53 para 15, 72% a menos que no mesmo período no ano passado. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Balanço divulgado pela Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS) aponta a redução dos crimes contra a vida e o patrimônio durante os dias de Carnaval no Estado, em relação ao mesmo período do ano passado. Dentre os destaques está a queda de quase 72% nas ocorrências de homicídio doloso (intencional), que passaram de 53 para 15. Além disso, não houve casos de latrocínios (roubo com morte) e nem de feminicídios.

Os crimes patrimoniais também apresentaram baixa na mesma base comparativa. Os assaltos a pedestres passaram de 235 para 61 registros (-74%), ao passo que os roubos de veículos tiveram retração de 47 para 21 (-55%). Já os furtos caíram de 1,5 mil para 379 (-76%). Vale lembrar que, no caso dos assaltos a pedestres a estatística abrange apenas os casos conhecidos – ainda é comum a vítima não providenciar boletim de ocorrência.

Outro problema que costuma motivar preocupações (sobretudo para as mulheres) em eventos desse tipo, a importunação sexual também foi menos frequente. Em 2025 foram 12 incidentes registrados, 61% a menos que os 31 comunicados no Carnaval do ano passado.

O titular da SSP, Sandro Caron, ressaltou a integração entre BM e Polícia Civil como fator importante para reduzir os crimes no período de feriado prolongado para boa parte das pessoas: “Atuamos com reforço em todas as regiões do Estado para coibir a criminalidade, mediante ações preventivas, ostensivas e integradas, com o uso dos setores de inteligência em segurança pública”.

Presente na coletiva de imprensa para divulgação do relatório, o governador Eduardo Leite elogiou o trabalho realizado pela Polícia Civil e Brigada Militar (BM) em eventos da folia e em áreas de maior concentração de gente em um período no qual muita gente aproveita a folga no trabalho para viajar.

“O Carnaval é um período festivo e temos eventos tradicionais em todo o Estado. As ações das forças de segurança foram essenciais e os resultados estão validados pelas estatísticas, que mostram reduções expressivas em diversas modalidades”.

Trânsito na Capital

Em Porto Alegre, a operação realizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) entre a primeira hora de sexta-feira (28) e o final da noite de quarta (5) também teve saldo divulgado. Houve redução no número de mortes em acidentes de trânsito: um caso fatal, três a menos do que no Carnaval do ano passado.

Os dados apontam, ao todo, 71 acidentes com vítimas e dez atropelamentos (seis causados por automóveis e quatro por motocicletas). Durante o feriadão foi reforçada a fiscalização com a presença de agentes nas principais entradas e saídas da cidade, bem como no entorno da rodoviária e do aeroporto, a fim de proporcionar maior fluidez.

A EPTC manteve a operação com radares nas avenidas de maior fluxo. Resultado: 1.576 veículos acima da velocidade máxima permitida, que em Porto Alegre é de 60 km/h. Com a palavra, o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto:

“Empreendemos um grande esforço com ações educativas e de fiscalização nas ruas, além de uma campanha integrada com os demais órgãos de trânsito e segurança. Nosso compromisso é salvar vidas e seguiremos trabalhando para reduzir ainda mais os acidentes” .

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-registra-queda-nos-indices-de-criminalidade-durante-o-carnaval/

Rio Grande do Sul registra queda nos índices de criminalidade durante o Carnaval

2025-03-06