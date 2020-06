Economia Rio Grande do Sul registra recorde de pedidos de seguro-desemprego em maio

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







No ranking nacional de solicitações do benefício, o Rio Grande do Sul ocupava a quarta posição em maio Foto: Agência Brasil No ranking nacional de solicitações do benefício, o Rio Grande do Sul ocupava a quarta posição em maio. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O Rio Grande do Sul contabilizou 66.820 solicitações de seguro-desemprego em maio. O índice representa um recorde na série histórica iniciada em 2011. Os recordes anteriores foram registrados em abril deste ano (53.056) e em julho de 2014 (51.441).

Do total de solicitações do benefício, 37.527 foram recebidas pela internet e 29.293 presencialmente nos postos de atendimento, sendo 97% nas agências FGTAS/Sine. O número total de requerimentos representa aumento de 70% na comparação com maio de 2019 e de 25,9% em relação a abril de 2020.

No ranking nacional de solicitações do benefício, o Rio Grande do Sul ocupava a quarta posição em maio, atrás apenas dos Estados de São Paulo (281.360), Minas Gerais (103.329) e Rio de Janeiro (82.584), conforme dados divulgados pelo Ministério da Economia.

No mês passado, foram contabilizados 960.258 pedidos de seguro-desemprego no Brasil. O número representa um aumento de 53% na comparação com maio de 2020 (627.779) e de 28,3% em relação a abril deste ano (748.540).

Perfil do trabalhador desempregado no RS

Do total de trabalhadores que solicitaram o seguro-desemprego em maio no Rio Grande do Sul, 56% eram homens e 43%, mulheres. Com relação à faixa etária, 30% tinham de 30 a 39 anos; 21%, de 40 a 49 anos; 18,5%, de 18 a 24 anos; 17,3%, de 25 a 29 anos; 12,4%, de 50 a 64 anos; e 0,2%, mais de 65 anos.

Sobre a escolaridade dos solicitantes, a maioria (51,2%) tinha ensino médio completo; 13,9%, ensino fundamental incompleto; 12,7%, ensino fundamental incompleto; 10,4%, ensino médio incompleto; 6%, ensino superior completo; e 5,4%, ensino superior incompleto.

No que tange ao setor econômico em que atuavam os requerentes, 33% trabalhavam no setor de serviços; 31,2%, na indústria; 25,9%, no comércio; 6,6%, na construção; e 3,3%, na agropecuária.

A faixa salarial em que se enquadrava a maior parte dos solicitantes (69,2%) variava de 1,5 a 3 salários mínimos. Ao todo, foram concedidos 57.567 benefícios, o que representa 86% dos trabalhadores que estavam habilitados a receber o seguro.

Acumulado do ano

Os pedidos do benefício do seguro-desemprego no Rio Grande do Sul aumentaram 27,7% de janeiro a maio em relação ao mesmo período do ano anterior. Foram recebidas 211.236 solicitações do benefício em 2020, enquanto em 2019 foram 165.389 pedidos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia