Por Redação O Sul | 10 de junho de 2020

Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública Foto: Arquivo/Agência Brasil

Após quatro meses de alta ou estabilidade, os assassinatos de mulheres por motivação de gênero no Rio Grande do Sul voltaram a registrar queda. Em maio, houve seis feminicídios no Estado – 45,5% a menos do que os 11 registros no mesmo mês do ano passado.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (10) pela Secretaria da Segurança Pública. Segundo a pasta, a queda dos assassinatos de mulheres ocorreu após a implantação de uma série de iniciativas para intensificar o combate à violência e reforçar a importância das denúncias, em especial neste momento de pandemia de Covid-19.

Também houve retração de outros três indicadores de violência contra a mulher no RS em maio na comparação com o mesmo mês de 2019. As ocorrências de ameaças diminuíram 21,3% (de 2.893 para 2.276), as lesões corporais baixaram 19,5% (de 1.499 para 1.207) e os estupros caíram 11,5% (de 104 para 92). As tentativas de feminicídio foram a exceção, passando de 31 para 37 (19,4%).

A redução nos assassinatos de mulheres no quinto mês de 2020 contribuiu para frear a tendência de alta verificada no ano. Entre janeiro e maio, a soma de 43 feminicídios é 34,4% maior do que os 32 verificados no mesmo período de 2019 – até abril, a alta nesse comparativo era de 71,4%.

O balanço da criminalidade no Rio Grande do Sul pode ser conferido aqui.

