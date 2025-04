Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra recorde histórico na abertura de empresas no primeiro trimestre deste ano

No primeiro trimestre deste ano, foram abertos 84.505 empreendimentos no Rio Grande do Sul. Esse é o maior número registrado desde 2003, quando a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS) passou a disponibilizar os dados de forma sistematizada. Em janeiro, foram abertas 33.144 empresas; em fevereiro, 26.157; e em março, 25.204.

O Estado já havia registrado um recorde no primeiro bimestre deste ano, com 59.301 novos empreendimentos, que representam o maior número de empresas abertas nos últimos dez anos.

“O ambiente de negócios é uma das prioridades estratégicas do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável. Estamos todos engajados em seguir suas diretrizes para tornar o Rio Grande do Sul um local onde as empresas sabem que podem prosperar. Desburocratização, incentivo à qualificação de mão de obra, oferecimento de segurança jurídica e processos de licenciamento mais ágeis são alguns elementos que temos incentivado para isso”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Ernani Polo.

A presidente da JucisRS (vinculada à Sedec), Lauren Mazzardo, ressalta que esse recorde é reflexo dos projetos em parceria com o governo do Estado e secretarias para desburocratizar a abertura de empresas. “O Tudo Fácil Empresas é um programa que permite ao empreendedor abrir seu negócio de baixo risco em até dez minutos e de forma totalmente gratuita”, ressalta.

