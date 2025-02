Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra sua menor taxa de desemprego em 12 anos

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2025

Estado encerrou o 4º trimestre de 2024 com 288 mil indivíduos sem ocupação (4,5%). (Foto: Helena Pontes/Agência IBGE Notícias)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com cerca de 288 mil indivíduos sem ocupação, o Rio Grande do Sul encerrou o quarto trimestre do ano passado com uma taxa de desemprego de 4,5%, a menor desde 2012 (4,4%), quando esse tipo de levantamento passou a ser realizado. A estatística foi divulgada nessa terça-feira (18) pelo governo gaúcho e leva em consideração todos os empregos, com ou sem carteira assinada, temporários ou por conta própria.

Essa taxa também representa uma queda de 0,6% em relação ao trimestre anterior (julho a setembro), quando foi de 5,1%. Os dados têm por base a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O contingente de cidadãos ocupados também atingiu números significativos, de acordo com o governo gaúcho, totalizando quase 6,08 milhões (63,5%). Pela primeira vez nestes 12 anos desde o início da pesquisa, o Rio Grande do Sul tem mais de 6 milhões de pessoas trabalhando, independente do regime de contratação.

Na Região Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná), a taxa de desemprego apresentou baixa significativa do terceiro para o quarto trimestre de 2024, passando de 4,1% a 3,6%. Em relação ao rendimento médio mensal, foi a única a apresentar expansão considerável, de R$ 3.611 para R$ 3.704 – as demais permaneceram estáveis no período.

Para o titular da Secretaria Estadual de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella, políticas públicas direcionadas à empregabilidade e à qualificação profissional podem ser apontadas como fator essencial para a redução dos índices:

“O investimento do Estado em programas de qualificação é o maior até o momento, com uma projeção ainda mais expressiva para 2025. A capacitação dos trabalhadores possibilita que eles estejam preparados para ocupar as vagas ociosas do mercado de trabalho”.

Viagem internacional

As conclusões do boletim – divulgado no início da noite – não foram repercutidas pelo governador Eduardo Leite. Nesta quarta-feira (19), ele transmite o cargo a seu vice, Gabriel Souza, para embarcar rumo à Europa. O chefe do Executivo estadual estará em missão oficial à Suécia e Países Baixos, até o dia 27 de fevereiro – na agenda, temas como prevenção de desastres naturais e exploração de oportunidades de cooperação.

Souza, por sua vez, participará da Assembleia de Verão da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), em Xangri-Lá (Litoral Norte), bem como da Abertura Oficial da Festa da Colheita do Arroz, organizada pela Federarroz em Capão do Leão. Ambos os eventos estão marcados para esta quinta-feira (20).

Já no fim de semana, o vice-governador acompanhará das atividades da operação “Verão Total” em Pelotas (Litoral Sul). Dentre as ações programadas estão a “Minirrústica Infantil” e distribuição de kits educativos à população.

(Marcello Campos)

