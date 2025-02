Rio Grande do Sul Governo gaúcho lança plano para posicionar a educação do Estado entre as três melhores do País

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Conjunto de ações foi detalhado em evento na sede da Ospa. (Foto: Vitor Rosa/Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo gaúcho detalhou nessa terça-feira (18) a “Agenda da Educação 2025-2035”, conjunto de ações estratégicas para elevar a qualidade do ensino no Rio Grande do Sul nos próximos dez anos. Elaborado com a ajuda de especialistas e representantes de sociedade, o programa inclui a meta de posicionar o Estado entre os três primeiros no ranking nacional do setor.

A definição das diretrizes incluiu um diagnóstico das escolas da rede estadual e o planejamento de medidas capazes de garantir um ensino público de excelência e acessível a todos, preparando o aluno para os desafios de um mundo em constante transformação. São oito eixos:

– Alavancar a qualidade da aprendizagem.

– Reduzir as desigualdades educacionais.

– Garantir o acesso e a conclusão da educação na idade certa.

– Ampliar a inserção qualificada dos jovens na economia.

– Formar uma rede de escolas atrativas, seguras e resilientes.

– Ter profissionais qualificados, valorizados e engajados.

– Fortalecer a gestão escolar e a governança da rede.

– Transformar os processos educacionais por meio da tecnologia e inteligência artificial.

A formulação da Agenda foi embasada em dados estatísticos que evidenciaram desafios estruturais como os altos índices de evasão escolar e o grande número de professores sob regime temporário. Além disso, o plano reconhece a necessidade de fortalecimento da infraestrutura das escolas e priorizar o bem-estar da comunidade escolar diante dos impactos das mudanças climáticas.

Para isso, o governo prevê políticas públicas focadas na permanência escolar, formação contínua dos professores, integração de tecnologias digitais ao ensino e fortalecimento da equidade racial e social. São quatro questões norteadoras:

– Como acelerar a melhoria educacional sem deixar ninguém para trás.

– Como transformar a oferta educacional para desenvolver competências socioemocionais nos jovens.

– Como tornar as escolas resilientes frente às crises climáticas.

– Como construir uma rede de ensino coesa e eficiente.

Considerações

A apresentação da “Agenda da Educação 2025-2035″ foi realizada em evento na sede da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). O governador Eduardo Leite, seu vice Gabriel Souza e a titular da Secretaria Estadual da Educação (Seduc), Raquel Teixeira, comandaram a cerimônia.

“Se formos capazes de pensar no futuro do Estado, seremos capazes de puxar em uma mesma direção e teremos resultados positivos”, discursou Leite. “Estamos melhorando a disponibilidade e qualidade de recursos humanos, assim como desburocratizando o que é possível, por meio de processos de contratação simplificada, o que possibilita atendimento ágil das necessidades das escolas”.

Souza também enalteceu o trabalho realizado e o que há pela frente: “Estamos reestruturando diversas áreas e melhorando índices, mas sabemos que há ainda muito o que fazer. Em meio a tantas metas, nosso principal objetivo é o bem-estar do estudante e, por isso, estamos avançando nos programas para que os alunos concluam seus estudos para garantir um futuro melhor”.

Raquel, por sua vez, enfatizou que diversas dessas medidas já estão em andamento e que o objetivo agora é consolidá-las como políticas permanentes:

“Esse planejamento reflete a responsabilidade, compartilhada por toda a sociedade, de se promover uma educação de qualidade, inclusiva e equitativa para cada estudante. Trabalhamos em conjunto com um grupo de parceiros do terceiro setor, especialistas e instituições para elaborar metas e prioridades claras, alinhadas a uma visão de futuro. Temos pontos fortes, mas também desafios significativos, como transformar essa visão em resultados concretos”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-lanca-plano-para-posicionar-a-educacao-do-estado-entre-as-tres-melhores-do-pais/

Governo gaúcho lança plano para posicionar a educação do Estado entre as três melhores do País

2025-02-18