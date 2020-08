Neste sábado (29), o Rio Grande do Sul chegou ao total de 3.385 mortes por coronavírus e 124.416 casos confirmados da doença. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde somente nas últimas 24 horas foram registrados 62 óbitos em decorrência do coronavírus, mortes ocorridas entre 15 de julho até este sábado, e 3.793 diagnósticos positivos para a doença.

As vítimas do coronavírus eram dos municípios de Alvorada (mulher, 83 anos), Bento Gonçalves (homem, 70 anos), Cachoeirinha (homem, 80 anos), três pessoas de Canoas e outras três de Caxias do Sul. De Estrela (homem, 80 anos), Frederico Westphalen (homem, 53 anos), Gravataí (homem, 62 anos), dois homens de Guaíba, Marques de Souza (homem, 83 anos), Miraguaí (homem, 55 anos), Montenegro (mulher, 72 anos) e Paraí (homem, 72 anos) vieram outras perdas.

Passo Fundo registrou a morte de dois homens e duas mulheres. Em Pelotas, o vírus fez mais três vítimas. E da capital veio o registro de 13 mortes pela doença, sendo a vítima mais nova um homem de 40 anos e a mais velha, um idoso de 88 anos. Já Quevedos, Rio Pardo, Santa Rosa e São Borja informaram uma perda cada município.

No município de Rio Grande, o coronavírus também foi a causa de sete mortes; em São Leopoldo de outras quatro pessoas e de Sapucaia do Sul mais três vítimas. São Marcos (homem, 80 anos), Taquara (mulher, 67 anos), Três de Maio com duas mortes, Três Passos (mulher, 50 anos) e Vila Flores (homem, 63 anos) também perderam cidadãos para o coronavírus.

Cerca de 89,7% dos infectados (111.597 pessoas) estão sem sintomas. Já 7,6% deles, 9.434 pacientes, ainda estão em acompanhamento. A taxa de letalidade baixou levemente para 2,7%.

Até a tarde deste sábado, a taxa de ocupação dos leitos de UTI estava em 75,6%. Deste percentual, 48,2% era de pacientes com Covid-19 ou suspeita de síndrome respiratória aguda grave.

De acordo com o boletim da SES, o Estado realizou, até o momento mais de 530 mil testes.

Distanciamento controlamento

Pouco mais da metade dos gaúchos está em área previamente classificada com bandeira vermelha. Os indicadores da 17ª rodada do Distanciamento Controlado, divulgados nesta sexta-feira (28/8), apontam 10 regiões, com 240 municípios e 6,1 milhões de pessoas (54,1% da população), sob risco epidemiológico alto para coronavírus.

Nesta 17ª rodada do Distanciamento Controlado, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Santo Ângelo, Cruz Alta, Ijuí, Santa Rosa, Palmeira das Missões e Passo Fundo foram classificadas em vermelho. As outras 11 regiões estão com bandeira laranja (risco médio).

Taquara, Novo Hamburgo e Palmeiras das Missões tiveram melhoras em indicadores e ficaram com nota final compatível com a bandeira laranja. No entanto, as três áreas se mantêm em bandeira vermelha por conta da trava para saída da situação de avaliação de risco alto prevista no modelo (duas ou mais semanas em bandeira vermelha em um intervalo de 21 dias).

Essas regiões terão seu nível de risco efetivamente reduzido se apresentarem na semana seguinte uma média compatível com a bandeira laranja.

Dos 240 municípios (do total de 497) classificados em bandeira vermelha, 113 cidades (562.251 habitantes, 5% do RS) podem adotar protocolos de bandeira laranja, sem necessidade de recurso, porque cumprem os critérios da Regra 0-0, ou seja, não têm registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias.

O Gabinete de Crise vai analisar os pedidos na segunda-feira (31/8) e o mapa definitivo, com as bandeiras vigentes de 1° a 7 de setembro, será divulgado na tarde da segunda (31).