Brasil registra 758 mortes por causa do coronavírus nas últimas 24 horas e ultrapassa os 120 mil óbitos

O Brasil somou mais 758 mortes por causa do novo coronavírus nas últimas 24 horas e ultrapassou a marca de 120 mil óbitos, de acordo com os números neste sábado (29) pelo Ministério da Saúde. O total de mortes é de 120.262.

Segundo o Governo Federal, o país registrou mais 41.350 casos confirmados da covid-19 nesse mesmo período, totalizando 3.846.153 infectados.

Ainda de acordo com a pasta, o Brasil tem 719.079 pessoas em acompanhamento e outras 3.006.812 recuperadas da doença.

Mais cedo, o consórcio de veículos de imprensa constatou que o país ultrapassou as 120 mil mortes da covid-19. No início da tarde, o Brasil registrava 120.025 óbitos.

Em São Paulo – O governo de São Paulo informou que o estado totaliza 29.944 óbitos por covid-19. São 801.422 casos confirmados da doença, que já chegou a 644 dos 645 municípios que compõem o estado.

Ao todo, 88.827 dos pacientes apresentaram um quadro de saúde que demandou internação hospitalar e tiveram alta médica. A soma de pacientes recuperados é de 609.618, segundo o balanço. As taxas de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) são de 51,6% na Grande São Paulo e de 54,1% no Estado.

No Rio de Janeiro – O Estado do Rio de Janeiro superou neste sábado (29) a marca dos 16 mil mortos por covid-19, chegando ao total de 16.016 óbitos segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. Na última quinta-feira (27), quando foi divulgado o boletim anterior, eram 15.859 mortes, de acordo com a Secretaria. Na sexta, o boletim não foi divulgado porque “houve problemas na geração da base de dados de casos e óbitos”.

Há ainda 41 óbitos em investigação. O número total de casos confirmados desde o início da pandemia do novo coronavírus chega a 222.957, dos quais 200.853 pacientes se recuperaram da doença.

Aglomeração em Goiás

Contrariando as autoridades sanitárias, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) provocou aglomeração sem o uso de máscara, em Caldas Novas (GO). O presidente e auxiliares foram hoje a Goiás inaugurar uma usina de energia fotovoltaica.

Bolsonaro deixou Brasília pela manhã e chegou a Caldas Novas acompanhado do governador do estado, Ronaldo Caiado (DEM). O presidente se aproximou de outras pessoas sem máscara, fez fotos e manteve contato físico com os apoiadores.