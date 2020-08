Traficante é preso com mais de dois quilos de cocaína em Ijuí

A droga foi encontrada com auxílio de um cão farejador. (Foto: PRF/Divulgação)

Em uma ação conjunta na manhã deste sábado (29), a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil e a Brigada Militar prenderam um homem transportando 2,67 quilos de cocaína. A droga estava escondida em um carro abordado na BR 285, em Ijuí.

Através de investigações, a Draco da Polícia Civil descobriu a identificação de um Focus que estaria sendo utilizado para o transporte de drogas. Ele foi localizado e abordado por policiais rodoviários federais, civis e militares.

O carro era conduzido por um jovem de 21 anos que viajava de Porto Alegre para Santo Ângelo. Com o auxílio do cão farejador da Força Tática da BM, foram encontrados 2,67 quilos de cocaína dentro de balões de borracha. A droga estava escondida dentro da longarina do automóvel.

O traficante foi preso e conduzido para a delegacia policial local. Após a lavratura do flagrante, foi encaminhado ao presídio regional de Ijuí. A cocaína, avaliada em quase 100 mil reais, suficiente para a produção de oito mil unidades para consumo, foi apreendida.