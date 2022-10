Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul se aproxima da menor média diária após registrar uma morte pela covid nesta segunda-feira; total de óbitos chega a 41.178

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











No Estado, 37 pessoas testaram positivo para a covid. Foto: Reprodução No Estado, 37 pessoas testaram positivo para a covid.(Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de registrar uma morte em consequência de complicações pela covid, o Rio Grande do Sul pode estar se encaminhando para a menor média diária de vítimas fatais pela doença. A última vez que o Estado gaúcho caiu para uma morte em média foi em abril de 2020. Atualmente, a menor média diária tem se mantido em dois óbitos na pandemia, segundo os números apontados pela Secretaria Estadual da Saúde.

A vítima falta da covid nesta segunda-feira (24) tinha domicílio em Canoas. Com esta perda, o Estado gaúcho chega ao total de 41.178 mortes por coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020.

As informações são do boletim de monitoramento da pandemia de coronavírus, cujo sistema atualizado desta segunda traz os dados referente as últimas 24 horas.

Em relação aos novos casos de coronavírus, o RS apontou 37 pessoas que testaram positivo para a doença. Com este número, o Estado gaúcho chega ao total de 2.743.963 casos confirmados da doença.

Do total de pessoas contaminadas no Rio Grande do Sul, já se recuperaram da covid 2.701.673 (98% dos casos). Outras 925 pessoas seguem em acompanhamento ou recebendo atendimento de saúde, mas sem o vírus ativo no organismo.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 85% (1.689 pacientes em 1.988 leitos em unidades de tratamento intensivo).

Desde o início da pandemia, 5% de 2.743.963 necessitaram hospitalização por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), o que corresponde a 129.009 pessoas no Estado.

Vacinação no RS

O Rio Grande do Sul tem 5.676.412 pessoas imunizadas contra a covid com o esquema de três doses da vacina. A informação é da Secretaria Estadual de Saúde (SES), que faz o Monitoramento da Imunização contra a Covid no Estado gaúcho.

Outro dado divulgado nesta segunda (24) pela SES trata-se do percentual relativo a população vacinável: 56,1% das pessoas com 3 anos ou mais estão com o esquema de imunização completo. Se considerar a população residente no Estado, este percentual cai cerca de dois pontos percentuais: 54%.

O boletim ainda aponta que 263.566 doses adicionais foram aplicadas em pessoas com baixa imunidade e outras 1.869.062 com doses de reforço ou quarta dose (D4).

Mesmo assim, no contraponto do combate a covid, 658.747 pessoas estão com segunda dose em atraso. E mais 3.053.687 pessoas ainda não retornaram a uma unidade de saúde para receber a primeira dose de reforço; e 2.232.711 a segunda dose de reforço.

Desde o início da pandemia do coronavírus, o Rio Grande do Sul já recebeu 30.111.746 de doses de vacinas para combater a doença. Desse número, 29.054.039 foram distribuídas aos municípios gaúchos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul