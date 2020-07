Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul tem 1.229 mortes por coronavírus e mais de 46 mil casos confirmados da doença

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2020

Mapa do coronavírus no Rio Grande do Sul Foto: SES/Reprodução Mapa do coronavírus no Rio Grande do Sul. (Foto: SES/Reprodução) Foto: SES/Reprodução

O Rio Grande do Sul tem 1.229 mortes e 46.847 casos confirmados de coronavírus. Os óbitos registrados neste sábado (18) somam 55 e ocorreram entre os dias 30 de junho e 18 de julho. A informação é da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

De acordo com a SES, uma instabilidade no sistema de notificação na sexta-feira (17) acabou influenciando o volume menor de casos novos da doença. Em consequência disto, as informações registradas são referentes a óbitos e casos que estão ou estavam hospitalizados, porém registrados por um outro sistema.

Por conta desta instabilidade, a Secretaria de Saúde não informou os municípios de origem das 55 vítimas do coronavírus.

O total de pessoas recuperadas no Estado é de 85%, sendo 39.921 pacientes, além de 5.697 em acompanhamento, o que representa 12%. Já a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 76,9% neste sábado.

Em Porto Alegre, a morte de um paciente de 80 anos, ocorrida na sexta-feira (17), é mais uma vida perdida para a doença. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde que neste sábado (18) registrou o caso e informou que a capital chegou ao 200º óbito por coronavírus.

A vítima tinha histórico de hipotireoidismo e estava internado na rede hospitalar do município desde 10 de julho, mesma data de coleta do exame PCR positivo para Covid-19. A Capital já tem mais de 6,1 mil casos de coronavírus.

Até o início da tarde, as UTIs de Porto Alegre registravam 91,29% de ocupação, com 272 pessoas com coronavírus e 40 com suspeita, 41,71% do total de vagas da Capital.

Carga de medicamentos

Chegou ao Rio Grande do Sul a carga de medicamentos anestésicos comprados pelo Ministério da Saúde junto ao governo uruguaio para abastecer os hospitais gaúchos. São remédios utilizados para sedação, analgesia e bloqueio neuromuscular em cirurgias e também na intubação de pacientes com casos graves de coronavírus nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTI).

A carga contém os seguintes tipos de medicamentos com as respectivas quantidades: Propofol 10mg (20ml) 20.080 unidades; Propofol 1% ( 20ml) 17.787 unidades; Propofol 1% ( 50ml); 1.000 unidades; Priaxim 4.000 unidades.

A negociação surgiu e foi facilitada pela relação binacional criada durante a assinatura do Acordo Sanitário entre o Brasil e o Uruguai – intermediado pela Secretaria da Saúde (SES RS) e pelo Governo do Estado – para o enfrentamento ao coronavírus, assinado no dia 26 de junho.

A carga foi carregada em caminhões do Exército Brasileiro e escoltada até Porto Alegre, depois de ser e recebida no Porto Seco de Jaguarão, fronteira como Uruguai. A chegada prevista em Porto Alegre foi na madrugada deste sábado (18). Parte desses medicamentos está sendo destinada a Florianópolis (SC).

Os itens foram adquiridos pelo Ministério da Saúde, e a SES deve definir os critérios para a distribuição, conforme as necessidades dos hospitais. “Mesmo que a compra de medicamentos seja de responsabilidade dos hospitais, durante a pandemia do coronavírus, essa compra internacional de emergência foi muito necessária”, afirmou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

