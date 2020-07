Saúde Tireoide: conheça os sintomas e os tratamentos para os principais distúrbios

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







As mulheres têm cinco a oito vezes mais chances de apresentar transtornos da tireoide. (Foto: Reprodução)

A tireoide é uma glândula localizada na frente do pescoço, em forma de borboleta, e sua principal função é regular o metabolismo. No entanto, quando esse sistema se desregula, os sintomas podem aparecer no corpo inteiro.

As mulheres têm cinco a oito vezes mais chances de apresentar transtornos da tireoide. Na maioria dos casos, não há prevenção, mas depois da identificação do distúrbio, há tratamentos eficazes para o problema.

Tipos de transtornos da tireoide

O transtorno mais comum, popularmente chamado de ‘tireoide baixa’, é o hipotireoidismo (“hipo” significa “menos”). Ele acontece quando a tireoide não produz hormônios suficientes para manter o metabolismo funcionando com boa velocidade.

Geralmente ocorre porque o sistema imunológico ataca a glândula. Os sinais de alerta são cansaço, ganho de peso, depressão e prisão de ventre. A pessoa pode não apenas ficar muito sensível ao frio como notar que a pele e o cabelo estão secos. Mais de 13 milhões de pessoas têm hipotireoidismo, mas não sabem.

Às vezes, em vez de desacelerar, a tireoide acelera o metabolismo (hipertireoidismo). A causa mais comum, por exemplo, é a doença de Grave, um transtorno autoimune.

Entre os efeitos pode haver ansiedade mudança de humor, dificuldade para dormir, aumento do apetite, mais sensibilidade ao calor, taquicardia, emagrecimento e sensação de inchaço no pescoço por causa do aumento do tamanho da glândula.

Sintomas de hipotireoidismo

Como os sintomas tendem a se desenvolver aos poucos, nesse ínterim, podem ser confundidos com sinais de envelhecimento. Pois é comum o hipotireoidismo passar anos sem ser diagnosticado.

Os principais sintomas são: Depressão; Ganho de peso; Perda da memória; Bradicardia (desaceleração de batimentos cardíacos); Dores musculares; Cansaço excessivo; Pele seca; Queda de cabelo; Colesterol alto; Intestino preso; Menstruação desregulada.

Alimentos prejudiciais: Nozes; Farinha de soja

Alimentos benéficos: Cenoura; Batata-doce; Mamão; Melão-cantalupo; Espinafre; Folhas de nabo.

Se você está tomando um hormônio tireóideo sintético, limite a ingestão de fibras. Alguns alimentos (nozes, farinha de soja), suplementos (ferro, cálcio) e medicamentos (certos antiácidos, antiulcerosos e hipolipemiantes) podem ter o mesmo efeito. Por isso, para evitar essas interações, o hormônio tireóideo deve ser ingerido em jejum.

Um exame de sangue solicitado pelo médico determina se a tireoide está funcionando bem. A princípio, o tratamento demanda reposição hormonal por toda a vida.

Conexão nutricional

Estas medidas podem ajudar a tratar a ‘tireoide baixa’:

1-Coma mais alimentos ricos em betacarotenoA tiroxina, hormônio usado para tratar o hipotireoidismo, acelera a conversão do betacaroteno em vitamina A no organismo. Dessa forma, quem sofre de hipotireoidismo precisa ingerir mais betacaroteno para satisfazer as necessidades de vitamina A. De fato, as melhores fontes: frutas e legumes amarelos ou laranja de cor viva e verduras verde-escuras.

2-Cozinhe o brócolis Algumas hortaliças, sobretudo repolho, brócolis e outras verduras crucíferas, contêm substâncias bociogênicas, que bloqueiam os efeitos dos hormônios da tireoide. Dessa forma, o cozimento inativa as substâncias bociogênicas.

Além da dieta

Não bagunce a medicação Mesmo quando os sinais e sintomas desaparecem, é preciso manter a medicação para que os níveis dos hormônios permaneçam adequados e permitir que seu médico monitore a efetividade do remédio. Isto é, consulte-o antes de fazer qualquer alteração em sua medicação.

Vigie as calorias e exercite-se. Os distúrbios da tireoide e os medicamentos podem causar ganho de peso; fique atento para limitar os quilinhos indesejáveis.

Sintomas do hipertireoidismo

Os principais sintomas são: Pressão alta; Taquicardia; Ansiedade; Insônia; Sensação de calor excessivo e alta sudorese; Persa de peso; Menstruação desregulada; Evacuações frequentes; Diarreia

Alimentos prejudiciais: Bebidas cafeinadas (café da manhã não precisa ter cafeína)

Alimentos benéficos: Laticínios; Produtos de soja; Couve; Folhas de mostarda.

O hipertireoidismo pode ser tratado com medicamentos, radiação (para lesionar a glândula e reduzir sua eficácia) ou, em casos extremos, remoção da tireoide – e, depois comprimidos para hipotireoidismo a fim de repor os hormônios.

A tireoide instável pode voltar a funcionar normalmente por conta própria, ainda mais se o problema for causado por medicamento ou vírus, mas os transtornos duradouros, quando não tratados, podem causar complicações.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Saúde