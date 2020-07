Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul tem 1.252 mortes por coronavírus e mais de 47 mil casos da doença

19 de julho de 2020

Mapa de casos confirmados da doença no RS. Foto: SES/Reprodução Mapa de casos confirmados da doença no RS. (Foto: SES/Reprodução) Foto: SES/Reprodução

Neste domingo (19), o Rio Grande do Sul chegou a 1.252 mortes e 47.113 casos de coronavírus. A informação é da Secretaria Estadual da Saúde que registrou mais 23 óbitos e 339 casos nas últimas 24 horas.

As vítimas do coronavírus são das cidades de Alvorada, com duas mortes, um homem de 78 anos de idade e outro de 65; Antônio Prado (homem, 77 anos), Bento Gonçalves (mulher, 75 anos), Canoas (mulher, 83 anos), Carazinho (homem, 67 anos), Dois Irmãos (mulher, 79 anos), Gramado (homem, 58 anos) e Marau (mulher, 81 anos). Passo Fundo também teve duas mortes pelo vírus, um homem de 91 anos e outro de 47 anos. Já Pelotas e Portão informaram uma vítima em cada cidade, sendo respectivamente um homem de 67 anos e outro de 44 anos. Em Porto Alegre foram quatro mortes: três homens, com 88, 80 e 73 anos, e uma mulher de 84 anos. Protásio Alves (mulher, 58 anos), Rio Pardo (homem, 79 anos), Santiago (homem, 85 anos), São José dos Ausentes (mulher, 84 anos), Sarandi (mulher, 75 anos) e Taquara (mulher, 46 anos) também registraram perdas para o coronavírus. Com estas informações, a taxa de letalidade subiu para 2,7%.

A doença já foi identificada em 444 municípios das 497 cidades gaúchas, o equivalente a 89% do total.

Entre os recuperados, o percentual é de 86% ou 40.527 pessoas. Entre os pacientes em recuperação a taxa é de 11% ou 5.334 pessoas.

Já a taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto estava de 76,5%, dos quais 44,5% era de pacientes com coronavírus ou suspeita de síndrome respiratória aguda grave.

Até este domingo foram realizados mais de 228 mil testes, entre RT-PCR e testes rápidos.

Distanciamento controlado

Até as 6 horas deste domingo (19), o governo do Rio Grande do Sul recebeu 59 pedidos de reconsideração da classificação preliminar da 11ª rodada do Distanciamento Controlado. Este era o prazo para que municípios e associações regionais tinham para formalizar os recursos. Desde então, os dados e justificativas apresentados estão sendo analisados para que, nesta segunda-feira (20), o Gabinete de Crise tome a decisão e divulgue o mapa definitivo, que deve vigorar a partir de terça (21).

Todas as reconsiderações encaminhadas são de municípios em área de bandeira vermelha.

Nesta rodada, o Estado atingiu o maior número de bandeiras vermelhas desde o início do Distanciamento Controlado, em 10 de maio. São 18 regiões classificadas com risco epidemiológico alto de coronavírus. As duas restantes – Bagé e Pelotas – ficaram com bandeira laranja (risco médio).

Na semana passada, foram 63 pedidos de reconsideração após a divulgação do mapa preliminar do Distanciamento Controlado. Em 5 de julho, 37 pedidos. No dia 28 de junho, o total chegou a 67 e, em 21 de junho, primeira vez que o Estado abriu a instância recursiva, foram 30 solicitações.

