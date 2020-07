Polícia Na serra gaúcha, a polícia prendeu um criminoso com carro roubado em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2020

Carro roubado em Santa Catarina é recuperado em Vacaria. Foto: PRF/Divulgação Carro roubado em Santa Catarina é recuperado em Vacaria. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na manhã deste domingo (19), na BR 116 em Vacaria, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um Gol que havia sido roubado em Santa Catarina. O assaltante foi preso.

A prisão ocorreu por volta das 10h40, quando os policiais abordaram um Gol com placas de Fraiburgo (SC) que passava em frente à Unidade Operacional da PRF em Vacaria. O veículo havia sido roubado na cidade do seu emplacamento no sábado (18).

O condutor do carro, um homem de 37 anos, natural de Cascavel, admitiu aos policiais ter roubado o carro, utilizando uma faca para ameaçar o proprietário.

O criminoso foi preso e encaminhado à polícia judiciária em Vacaria para o registro da ocorrência. O veículo foi encaminhado ao pátio credenciado para posterior devolução ao dono.

Arma irregular

Um homem envolvido em acidente de trânsito foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na tarde deste domingo (19). Ele estava armado com um revólver cuja numeração estava raspada.

Os agentes foram acionados para atender a uma ocorrência de tombamento de uma motocicleta na BR 392, em Pelotas. Ao chegarem no local, encontraram um homem de 61 anos com escoriações, relatando que havia caído da moto. Os agentes realizaram o atendimento e, durante a fiscalização, localizaram o revólver calibre 38, com a numeração raspada, municiado com cinco projéteis dentro de uma mochila.

O homem foi encaminhado a atendimento médico e responderá pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com sinal de identificação suprimido.

Acidente com morte

Em Marcelino Ramos, na BR 153 Km 5, às 15h30 deste domingo (19), ocorreu uma colisão transversal que envolveu uma motocicleta Kawasaki ZX-6R, de Concórdia (SC), e uma carreta Scania R450, emplacada em Erechim (RS). O condutor da motocicleta, de 27 anos, morreu no local. O nome do motociclista não foi divulgado pela polícia.

