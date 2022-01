Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 18 mil novos casos conhecidos de Covid e 17 mortes

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2022

Com mais 17 óbitos, Estado totaliza 36.578 vítimas da doença. Foto: Cristine Rochol/PMPA Com mais 17 óbitos, Estado totaliza 36.578 vítimas da doença. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) notificou, nesta quinta-feira (20), mais 18.302 casos conhecidos de coronavírus no Rio Grande do Sul. Com as infecções identificadas nas últimas 24h, o Estado chega a 110.851 pessoas com o vírus ativo no organismo.

Com a atualização, o RS passa a ter 1.651.551 casos conhecidos de Covid desde o início da pandemia. O número de recuperados é 1.504.010 pessoas.

A média móvel de casos da última semana é de 11.994 novas infecções conhecidas diariamente no Estado. O número é 557% superior ao registrado há duas semanas, o que representa tendência de alta. O índice superou, inclusive, a marca de quando o estado incluiu 64 mil casos represados de meses anteriores de uma vez só em julho de 2021.

Nesta quarta (19), o governo do RS colocou 12 das 21 regiões Covid em situação de alerta dentro do Sistema 3 As de Monitoramento. O nível é o segundo, depois de aviso e antes de ação. As autoridades dos municípios das 12 regiões precisarão se reunir e anunciar um novo plano de ação para lidar com a pandemia.

A SES ainda informou mais 17 mortes em decorrência do coronavírus no RS. São 36.578 vítimas da Covid-19 desde o início da pandemia no Estado

A média móvel de mortes da última semana é de 10 óbitos diários, 100% a mais do que o observado há duas semanas. Isso significa tendência de alta.

Até a quarta (19), o Estado tinha 8.232.192 pessoas com as duas doses das vacinas CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca ou a dose única da Janssen. Isso representa 71,8% da população.

A primeira dose das vacinas CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca foi aplicada em 8.949.756 de pessoas (78%).

Com a dose de reforço, são 2.227.539 pessoas, ou seja, 19,4% da população gaúcha. Além disso, outras 80.780 doses adicionais foram aplicadas em pessoas com baixa imunidade.

