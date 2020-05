Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 2.220 casos confirmados de coronavírus em 171 municípios

Por Redação O Sul | 8 de Maio de 2020

Lavar as mãos é uma das formas de evitar a doença.

A SES (Secretaria Estadual da Saúde) atualizou nesta sexta-feira (8) o número de casos de coronavírus no Rio Grande do Sul. São 2.220 confirmações de covid-19 em 171 municípios. O número de óbitos segue em 91 mortes.

Desde a última atualização foram 38 novos casos contabilizados nos seguintes municípios: Arroio do Meio – 1; Arroio dos Ratos – 1; Canoas – 1; Coxilha (novo) – 1; Estrela – 1; Estrela – 2; Lajeado – 1; Osório – 2; Passo Fundo – 9; Porto Alegre – 16; Santa Cruz do Sul – 1; Terra de Areia – 1; Viamão – 1.

Porto Alegre, na última atualização da SMS (Secretaria Municipal da Saúde), na quinta-feira (7) à noite, teve 43 novos casos de pacientes com coronavírus. Com isso, o número total de registros de positivos passou para 562. Outros 318 seguem em análise e 1.553 tiveram resultado negativo.

Manter hábitos de higiene

Seguem as recomendações de lavar as mãos, utilizar álcool gel e manter o distanciamento social, ficando em casa quando possível.

Testes

Técnicos da Secretaria da Saúde e do COE (Centro de Operações Emergenciais) apresentarão, dentro de alguns dias, novos critérios para definir as populações que poderão realizar os exames de diagnóstico da covid-19.

Até agora, os exames de biologia molecular, chamados de RT-PCR, são aplicados em pessoas internadas em estado grave com sintomas respiratórios e profissionais de saúde que trabalham diretamente na linha de frente do combate à epidemia. Com os novos critérios, outras pessoas em maior situação de risco ou economicamente ativas que apresentarem sintomas poderão também ser testadas.

