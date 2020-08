Rio Grande do Sul tem 265 novos casos e 51 óbitos confirmados nesta sexta

O Rio Grande do Sul registrou nesta sexta-feira (7) 265 novos casos de coronavírus e 51 óbitos, registrados entre os dias 11 de julho a 06 de agosto. O total de casos confirmados é de 79.026 em 471 municípios, 95% do total. Os óbitos são 2.282 no total. Há 69.975 recuperados (89% dos casos).

O volume de casos nesta sexta foi menor em relação aos dias anteriores por uma instabilidade na exportação de casos do sistema do Ministério da Saúde para síndromes gripais (não hospitalizadas).

Por isso, os casos de são, na maioria, situações de pessoas internadas e óbitos, que são geradas por um outro sistema de registro.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alegrete (homem, 74 anos);

Butiá (mulher, 81 anos);

Cachoeirinha (homem, 56 anos);

Canoas (mulher, 86 anos);

Canoas (homem, 75 anos);

Capão Bonito do Sul (homem, 71 anos);

Esteio (mulher, 69 anos);

Esteio (homem, 60 anos);

Esteio (mulher, 75 anos);

Frederico Westphalen (homem, 54 anos);

Gravataí (mulher, 48 anos);

Ibirubá (mulher, 80 anos);

Igrejinha (homem, 91 anos);

Igrejinha (homem, 76 anos);

Itaqui (homem, 43 anos);

Itati (mulher, 88 anos);

Lajeado do Bugre (mulher, 64 anos);

Novo Hamburgo (mulher, 79 anos);

Pedro Osório (homem, 50 anos);

Pedro Osório (homem, 89 anos);

Porto Alegre (homem, 61 anos);

Porto Alegre (mulher, 93 anos);

Porto Alegre (mulher, 42 anos);

Porto Alegre (mulher, 80 anos);

Porto Alegre (homem, 87 anos);

Porto Alegre (homem, 26 anos);

Porto Alegre (homem, 68 anos);

Porto Alegre (homem, 84 anos);

Porto Alegre (mulher, 75 anos);

Porto Alegre (mulher, 39 anos);

Porto Alegre (mulher, 97 anos);

Porto Alegre (homem, 84 anos);

Porto Alegre (homem, 83 anos);

Porto Alegre (mulher, 67 anos);

Porto Alegre (homem, 93 anos);

Porto Alegre (mulher, 96 anos);

Rio Grande (homem, 79 anos);

Rio Pardo (homem, 99 anos);

Santiago (homem, 54 anos);

Santiago (mulher, 82 anos);

Santo Antônio da Patrulha (mulher, 81 anos);

Santo Antônio da Patrulha (mulher, 63 anos);

Santo Antônio da Patrulha (homem, 85 anos);

São Leopoldo (homem, 55 anos);

Sapucaia do Sul (homem, 80 anos);

Torres (homem, 50 anos);

Três Coroas (mulher, 87 anos);

Uruguaiana (mulher, 60 anos);

Viamão (mulher, 54 anos);

Viamão (mulher, 73 anos);

Viamão (mulher, 50 anos).