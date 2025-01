Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 270 vagas em concursos públicos nesta semana

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2025

As inscrições devem ser feitas pelo e-mail lamef.pss@faurgs.com.br até o dia 21 de janeiro, e o salário pode chegar a R$ 14,8 mil Foto: ABr (Foto: ABr) Foto: ABr

O Rio Grande do Sul conta com pelo menos 270 oportunidades de trabalho abertas para cargos públicos. Nesta semana, a Faurgs (Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul) abriu edital com 4 vagas, além de cadastro reserva, para cargos nas áreas de engenharia e mecânica. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail lamef.pss@faurgs.com.br até o dia 21 de janeiro, e o salário pode chegar a R$ 14,8 mil.

Além disso, o período de inscrições para o edital publicado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul começa nesta segunda-feira (20). São mais de 41 vagas para professores e técnicos em diversas áreas. As inscrições seguem até o dia 27 de fevereiro, e a remuneração é de até R$ 10,4 mil.

Os candidatos devem ficar atentos aos prazos de inscrição, pois alguns encerram esta semana.

