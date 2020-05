Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 272 novos casos de coronavírus e ultrapassa os 7 mil casos

27 de Maio de 2020

Já são 262 municípios com casos de coronavírus.

O Rio Grande do Sul registrou nesta quarta-feira (27) 272 novos casos da Covid-19, chegando a 7.048 casos no total, em 262 municípios. Nas últimas 24 horas, também foram confirmados seis óbitos pelo novo coronavírus, totalizando 209 óbitos. O número estimado de pacientes curados no RS é de 5.275 (74,8% dos casos).

Os novos óbitos pelo novo coronavírus são de residentes dos seguintes municípios:

– Bento Gonçalves (homem, 67 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 92 anos);

– Esteio (mulher, 97 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 84 anos);

– Roca Sales (homem, 71 anos);

– Saldanha Marinho (mulher, 80 anos).

Os novos casos de coronavírus confirmados nesta quarta-feira pela SES (Secretaria Estadual da Sáude) são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Alegrete – 1

Alvorada – 4

Anta Gorda – 1

Arroio do Meio – 19

Bagé – 2

Bento Gonçalves – 33

Bom Jesus – 1

Bom Retiro do Sul – 1

Caçapava do Sul – 1

Cachoeirinha – 2

Camargo – 1

Canela – 1

Canoas – 4

Capão da Canoa – 1

Carlos Barbosa – 6

Cruz Alta – 1

Cruzeiro do Sul – 2

Encantado – 1

Erebango – 1

Esteio – 1

Estrela – 13

Farroupilha – 2

Formigueiro – 11

Garibaldi – 15

Gaurama – 3

Gravataí – 1

Guaporé – 1

Horizontina – 1

Ibirubá – 1

Lagoa Vermelha – 3

Lajeado – 61

Marau – 2

Marques de Souza – 1

Não-Me-Toque – 1

Nonoai – 2

Nova Bassano – 1

Nova Hartz – 1

Novo Hamburgo – 2

Panambi – 1

Passo Fundo – 19

Pelotas – 4

Saldanha Marinho – 2

Santa Cruz do Sul – 2

Santa Maria – 3

Santa Rosa – 1

Sant’Ana do Livramento – 1

Santo Ângelo – 5

São Gabriel – 5

São Jorge – 1

São Leopoldo – 1

São Martinho – 1

São Sepé – 2

Sapucaia do Sul – 1

Tabaí – 1

Tapejara – 1

Taquari – 1

Teutônia – 5

Três Passos – 1

Triunfo – 1

Tupanciretã – 1

Vale Verde – 1

Venâncio Aires – 5

Viamão – 1

Vila Nova do Sul – 1

A atualização teve ainda 9 casos excluídos por duplicidade.

Números da Capital

Porto Alegre

A Capital, segundo a SES, segue com 603 casos confirmados de coronavírus e 32 óbitos. Os números da SMS (Secretaria Municipal da Saúde), no entanto, registram mais de mil casos em Porto Alegre.

A divergência, segundo a SES, ocorre pela exigência, pelo Ministério da Saúde, de que os registros pelos municípios sejam feitos no sistema e-SUS Notifica. Todos os demais municípios preenchem essa plataforma.

A SMS informa que essa diferença passou a ocorrer justamente a partir do início dessa exigência, em 15 de maio. Conforme a pasta, desde o início da pandemia Porto Alegre utiliza um sistema próprio, que permite acompanhar e encaminhar pacientes desde a consulta, enquanto o e-Sus Notifica permitiria apenas o registro do resultado.

No início da noite a SMS confirmou mais duas mortes em Porto Alegre, totalizando 34 óbitos na Capital.

