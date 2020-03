Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 305 casos confirmados de coronavírus e quatro mortes

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

Máscaras foram destinadas a profissionais de saúde. Foto: Neusa Jerusalém/SES Máscaras foram destinadas a profissionais de saúde. (Foto: Neusa Jerusalém/SES) Foto: Neusa Jerusalém/SES

O Rio Grande do Sul tem 305 casos confirmados de coronavírus em 51 municípios. São 190 casos só em Porto Alegre.

O segundo município com maior número de casos é Bagé, com 15 casos, seguido por Caxias do Sul (13), Canoas (8), Torres (7), Lajeado (5), Santana do Livramento e São Leopoldo (4), Erechim, Ivoti e Serafina Corrêa (3), Alvorada, Anta Gorda, Bonto Gonçalves, Campo Bom, Capão da Canoa, Estância Velha, Novo Hamburgo, Pelotas, Rio Grande e Santa Maria (2 cada). Os demais municípios com registros possuem um caso cada.

Governo paga R$ 44,8 milhões aos municípios e hospitais nesta terça

O governo do Estado programou para esta terça-feira (31) o pagamento de R$ 20 milhões aos municípios para manter programas municipais como Estratégia Saúde da Família, Núcleo de Apoio à Atenção Básica, Centros de Atenção Psicossocial, e outros. Este montante é proveniente do Tesouro do Estado.

Também foram disponibilizados antecipadamente pela Secretaria da Saúde os recursos de produção da alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar (Teto MAC). O valor de R$ 24,8 milhões, do governo federal, beneficia mais de 200 instituições gaúchas (hospitais, clínicas e laboratórios) que prestam serviços por meio do SUS (Sistema Único de Saúde).

Complemento

O valor pago nesta terça-feira para programas municipais é um complemento aos R$ 23 milhões pagos na última quarta-feira (25), provenientes do Tesouro do Estado, que abrangeram outros serviços de saúde, como Unidades de Pronto Atendimento, Primeira Infância Melhor, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e outros.

Estado distribui 710 mil máscaras a profissionais de saúde no RS

A Secretaria da Saúde distribuiu, nesta terça-feira (31), mais um lote de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para prevenção dos profissionais que atuam no atendimento a pacientes de Covid-19 no Rio Grande do Sul.

No total, estão sendo entregues 710 mil unidades de máscaras protetoras para serviços de saúde dos municípios e hospitais gaúchos.

Junto às máscaras, foram enviados 633 mil luvas de procedimento látex e mais de 40,6 mil aventais de manga longa (tamanho único) que estão sendo fornecidos ao Estado pelo Ministério da Saúde.

Outros EPIs, como sapatilhas descartáveis, óculos de proteção transparentes em policarbonato e álcool gel para pele e superfícies também fazem parte do carregamento de EPIs recebidos e destinados às 19 Coordenadorias Regionais de Saúde.

As regionais fazem a entrega aos municípios, responsáveis pelos prestadores de serviços de saúde junto à população do Estado.

